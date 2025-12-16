Stasera su Canale 5 è prevista una nuova puntata de La notte nel cuore con tutte le anticipazioni. Ecco cosa succederà nell’episodio del 16 dicembre 2025.

Anticipazioni La notte nel cuore 16 dicembre

La serie turca La notte nel cuore è pronta a tenere incollati gli spettatori con una nuova puntata, in onda questa sera 16 dicembre 2025. Dopo l’ultimo episodio carico di tensione, cosa succederà?

Canan, decisa a recuperare i soldi sottratti da Halil, scopre che l’uomo vive con il suo vecchio amico Mehmet Kuyucu. Con l’aiuto dell’amico, Canan riesce a infiltrarsi in casa sua e riprendere la borsa con il denaro. Ma le cose non sono mai così facili: il tradimento e il rischio sono sempre dietro l’angolo.

Nel frattempo, Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso dall’ospedale, ma viene fermata dalla gelosa Harika, che non le consente di vedere l’uomo. Le tensioni tra i due aumentano, e le alleanze si fanno sempre più fragili.

Tahsin e Sumru propongono a Nuh, Sevilay e agli altri membri della famiglia di trasferirsi nella lussuosa villa Sansalan, ma non tutti accettano: Türkan, infatti, decide di rimanere con Bünyamin ed Esat. Esat, nel frattempo, cerca di riconciliarsi con Esma, ma lei conferma il divorzio, lasciando Esat devastato.

Il matrimonio di Nuh e Sevilay segna un momento di grande tensione. Durante la cerimonia, Tahsin sorprende tutti chiedendo Sumru in matrimonio. Un momento che fa da preludio a nuove dinamiche e sorprese. Ma non è tutto: al banchetto, Perihan cerca di riconquistare Cihan. La donna lo attira in bagno per ricordargli il loro passato, ma Melek sorprende la scena e, sconvolta, se ne va. Harika, furiosa, affronta Perihan e la fa allontanare sotto gli occhi di Nazim, che sembra intenzionato a mettere ordine tra le famiglie.

Hikmet non perde occasione per umiliare Sevilay durante il matrimonio, ma il suo vero obiettivo è ottenere dei soldi da Esat. La situazione si complica quando Nazim riunisce la famiglia per un incontro teso. I conti in Svizzera non sono sufficienti a coprire i debiti di Samet, e ogni membro della famiglia deve versare 12 milioni, altrimenti dovranno rinunciare all’eredità. Hikmet, furiosa, ricatta Esat, minacciando gravi conseguenze.

Infine, Cihan cerca di chiarirsi con Melek, ma lei lo respinge, lasciando lui e gli spettatori con una montagna di domande.

Le anticipazioni su La notte nel cuore continuano a promettere emozioni forti. Cosa succederà nella prossima puntata?

Quando va in onda e quante puntate conta

La notte nel cuore quando va in onda? La serie televisiva turca va in onda il martedì, in prima serata su Canale 5.

Qualcuno si domanda anche quante puntate ha la soap opera.

A riguardo possiamo dire che dei 34 episodi registrati in Turchia, in Italia gli appuntamenti sono stati diluiti in tanti micro episodi e siamo arrivati a ben 118 puntate al momento.

Ecco dove e come vedere La notte nel cuore in TV e streaming

Canale 5 e Mediaset Infinity sono i mezzi a disposizione che permettono di poter vedere in TV e in streaming tutte le puntate de La notte nel cuore.

Grazie alla piattaforma, oltretutto, c’è anche la possibilità di andare a recuperare anche gli episodi precedenti della serie turca e non solo!

