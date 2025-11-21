A distanza di poche ore dalla nona puntata di Ballando con le Stelle, altri due concorrenti hanno avuto problemi fisici. Ecco cosa è accaduto e di chi si tratta.

Cosa è successo a Ballando con le Stelle

Non c’è pace per i concorrenti di Ballando con le Stelle. Come sappiamo, solo la scorsa settimana Francesca Fialdini è stata costretta al ritiro a seguito di un infortunio e sabato sera, nel corso della diretta, ha annunciato: “Ci tengo moltissimo a mostrare a coloro che ci hanno sostenuti che il piede piano piano ce la stava facendo. Questo percorso è sorprendente, dall’inizio. La sfiga ci ha presi di mira in queste settimane. Ho tre costole fratturate e soprattutto la frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Il medico è stato molto chiaro”.

Adesso, a distanza di una manciata di ore dalla nona puntata del talent show di Milly Carlucci, giunge voce che anche altri due concorrenti hanno avuto problemi fisici. Il primo è Filippo Magnini, che sui social ha raccontato di aver il collo mezzo bloccato dopo aver provato una presa impegnativa. Il campione tuttavia ha assicurato che domani sera scenderà in pista e che porterà a termine l’esibizione. Ma non è finita qui.

Stando a quanto è emerso, anche un altro concorrente di Ballando con le Stelle avrebbe avuto problemi. Stavolta parliamo di Fabio Fognini, che con la sua insegnante Giada Lini è stato costretto a modificare delle prese per dei dolori ai polsi e alle spalle. A rivelarlo è stata proprio la ballerina nel corso della puntata di Ballando Segreto.

Ma cosa accadrà dunque domani sera nel corso della nona puntata e chi stavolta rischierà l’eliminazione? Non resta che attendere per scoprirlo.

