Sabato 22 novembre 2025 su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie turca. Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit e la trama completa.

Anticipazioni Forbidden Fruit 22 novembre

Nel nuovo episodio di Forbidden Fruit come si legge dalle anticipazioni, ci aspettano colpi di scena che terranno i fan con il fiato sospeso.

Erim, il figlio di Halit, si ritroverà coinvolto in un furto che lo porterà dritto in prigione insieme alla sua complice, Ilayda. I due tentano di rubare un anello prezioso per raccogliere i soldi necessari a salvare la madre di Ilayda.

Ma, come spesso accade nelle storie più intricate, non tutto va secondo i piani. Pur essendo colti sul fatto, Erim e Ilayda si salvano grazie alla buona volontà della signora che aveva subito il furto, la quale decide di non sporgere denuncia. Tuttavia, questo non impedirà a Halit di provare una rabbia feroce nei confronti di suo figlio. Deluso e furioso, Halit non riesce a perdonare il comportamento di Erim, soprattutto per il modo in cui ha gestito la situazione.

Ender, nel frattempo, non sta certo a guardare e continua a portare avanti la sua battaglia contro Yildiz, che l’ha accusata ingiustamente di essere la causa del licenziamento di Emir.

Determinata a vendicarsi, Ender si dirige verso Kemal, il bel personal trainer con cui Yildiz avrebbe avuto una relazione extra-coniugale. Secondo Ender, Yildiz avrebbe fatto tutto ciò con l’intento di far ingelosire Kemal, e non solo. Come prosegue la trama e cosa dicono le anticipazioni di Forbidden Fruit?

Senza troppi scrupoli, Ender rivela questo pettegolezzo scottante a Kemal, sperando che il ragazzo si faccia un’idea ben precisa del comportamento di Yildiz. Kemal, visibilmente irritato, nega ogni coinvolgimento sentimentale con Yildiz, ma la sua reazione, tra il fastidio e la confusione, è tutt’altro che rassicurante.

Ma la guerra tra Ender e Yildiz non si ferma qui. Con ogni mossa, Ender cerca di mettere Yildiz in una posizione sempre più difficile, mentre la bionda, infuriata, cerca di difendersi e mantenere il controllo delle sue azioni. La tensione tra le due donne raggiunge livelli altissimi e presto dovranno affrontare un confronto diretto che cambierà le sorti delle loro vite.

E ancora la trama e le anticipazioni di Forbidden Fruit cosa dicono? Erim, d’altra parte, non ha di che stare tranquillo: sebbene il furto non abbia avuto gravi conseguenze legali, la sua relazione con il padre è ormai irrimediabilmente compromessa. Il ragazzo dovrà fare i conti con la rabbia e il disprezzo di Halit, che non perdona facilmente.

Nel frattempo, Ilayda, che ha assistito alla rottura del suo rapporto con Erim e alle sue disavventure legali, si troverà a dover scegliere tra il suo amore per Erim e la sua lealtà verso la madre. La sua posizione in questo intreccio di relazioni e vendette non sarà facile da mantenere.

In questa fase della serie, i protagonisti sono coinvolti in una spirale di emozioni contrastanti: dalla rabbia alla vendetta, dal tradimento alla speranza, e nessuno sembra uscirne indenne. Con Ender determinata a colpire Yildiz e Halit pronto a punire Erim.

Attenzione perché le prossime anticipazioni di Forbidden Fruit promettono di riservare sorprese e tensioni a non finire.

Quando va in onda Forbidden Fruit

Forbidden Fruit quando va in onda? La dizi turca possiamo seguirla tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 14:15/14:20 su Canale 5 subito dopo Beautiful.

Questo sabato però ci sarà un episodio speciale che vedremo dalle 14:30 alle 15:30 quando poi la serie lascerà spazio a La forza di una donna.

Dove vedere la serie in TV e in streaming

La serie televisiva turca dove vederla in TV e streaming? Forbidden Fruit viene trasmessa su Canale 5 e in streaming è possibile seguire gli episodi in diretta o recuperarli in un secondo momento su Mediaset Infinity, così come tutti i contenuti del catalogo della piattaforma.

