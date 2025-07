A seguito di alcuni rumor sul suo possibile impiego a Ballando con le Stelle, prima come presunto concorrente poi come giudice, Giuseppe Cruciani svela la sua verità a Roberto Alessi.

La verità di Giuseppe Cruciani su Ballando con le Stelle

Giuseppe Cruciani rompe il silenzio e chiarisce definitivamente le indiscrezioni che da giorni circolano sul suo conto. Si è parlato infatti di un suo possibile coinvolgimento a Ballando con le Stelle, sia come concorrente che come giurato. Al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il conduttore de La Zanzara ha rivelato di non avere mai chiesto nulla.

Le voci erano esplose in rete dopo un articolo pubblicato su Mowmag. Si parlava di un presunto rifiuto da parte di Giuseppe Cruciani a una “offerta milionaria” da parte della Rai per entrare nel cast dello show. Secondo il sito, l’intento della produzione sarebbe stato quello di mettere nello stesso studio Cruciani e Selvaggia Lucarelli, da tempo di divergenze opposte. L’obiettivo? Generare scontri e accendere il dibattito in diretta. Ma – sempre secondo Mowmag – il tentativo non sarebbe andato a buon fine.

Tuttavia, questa ricostruzione è stata smentita da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha fornito una versione molto diversa. Nessuna offerta milionaria, nessun rifiuto clamoroso. Anzi: Parpiglia ha rivelato che sarebbe stato proprio Giuseppe Cruciani a proporre la sua candidatura come giurato. La produzione avrebbe scelto di andare in un’altra direzione. Discorso ripreso poi anche da Leggo.it. Al suo posto, pare fosse previsto un altro volto, il cui nome non è ancora stato reso noto.

Nel frattempo, Giuseppe Cruciani ha chiarito la sua posizione a Novella 2000, precisando ancora una volta di non avere niente a che fare con tutto ciò. Il giornalista continuerà a dedicarsi ai suoi impegni radiofonici e televisivi, senza chiudere del tutto la porta a future partecipazioni in altri format. Dopo le sue ospitate a L’Isola dei Famosi, il suo profilo rimane infatti tra i più chiacchierati del momento.