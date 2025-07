Nelle ultime ore si è vociferato che una vecchia conoscenza di Selvaggia Lucarelli avrebbe rifiutato un’offerta milionaria per partecipare a Ballando con le Stelle ed evitare così gli scontri con la giudice. Un’altra fonte però ha smentito e spiegato che in realtà le cose starebbero diversamente e che il giornalista avrebbe voluto ricoprire il ruolo di giurato.

Il pettegolezzo su Ballando con le Stelle

Su Mowmag abbiamo appreso la notizia che Giuseppe Cruciani avrebbe rifiutato una presunta offerta milionaria dalla Rai per entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle (che ha annunciato solo ieri la Signora Coriandoli). Stando alla ricostruzione del sito, però le cose non sarebbero andate come preventivato:

“Sapete cosa c’è dietro? Un indizio: chi c’è nello show in prima serata? Selvaggia Lucarelli, che da tempo critica il conduttore de La Zanzara. Lui, invece, di lei non parla. La Rai lo sa e per questo sperava di poterli far litigare nello studio di Milly Carlucci. Ma hanno fallito perché non hanno capito chi è davvero il Crux”, si legge sul sito citato.

Questa notizia su Ballando, però non ha trovato alcuna conferma da parte di Gabriele Parpiglia che, invece, nella sua newsletter ha spiegato che dopo accurate verifiche le cose starebbero diversamente e smentito il magazine online. Il giornalista ha fatto sapere infatti che non ci sarebbe alcuna offerta milionaria in ballo e che, in realtà, Giuseppe Cruciani avrebbe voluto fare il giurato.

Al suo posto infatti, rivela Parpiglia, ci sarà un altro protagonista in questo ruolo. Niente Ballando con le Stelle quindi per Giuseppe Cruciani, che si concentrerà invece su altri progetti e sul suo lavoro. Ma chissà non possano aprirsi nuove possibilità televisive dopo le ospitate in studio a L’Isola dei Famosi quest’anno.

Vedremo peraltro se Giuseppe Cruciani deciderà o meno di intervenire e chiarire la sua posizione. Novella2000.it resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.