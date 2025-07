Dopo giorni di rumor Bianca Guaccero smentisce le voci di una presunta rottura con Giovanni Pernice, nate da indizi social e gossip recenti. A Novella 2000, direttamente al nostro direttore Roberto Alessi, ha svelato che quello che si legge in rete non corrisponde in alcun modo alla verità!

Bianca Guaccero smentisce la rottura

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci su una presunta rottura tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, una delle coppie più amate nate a Ballando con le Stelle. Secondo alcune indiscrezioni circolate sul web e rilanciate anche da Leggo.it, i due sarebbero ormai lontani da tempo, alimentando dubbi e preoccupazioni tra i fan.

A far nascere sospetti sono stati alcuni dettagli: l’assenza di foto recenti insieme, citazioni malinconiche pubblicate da Bianca sui social e, soprattutto, le segnalazioni diffuse da Deianira Marzano, esperta di gossip sempre molto attenta ai movimenti dei personaggi noti.

Ma a spegnere definitivamente ogni voce ci ha pensato proprio Bianca Guaccero. A Novella2000, la conduttrice ha voluto fare chiarezza e rivelato direttamente al direttore Roberto Alessi la vera versione della storia: non c’è alcuna crisi. Tra lei e Giovanni va tutto a gonfie vele. Quanto emerso in rete dunque sono illazioni infondate.

Con queste parole, Bianca Guaccero ha chiuso il capitolo gossip che da giorni teneva banco nei media e nei social. Il suo intervento non lascia spazio a interpretazioni: la relazione con il ballerino siciliano prosegue senza intoppi, al di là dei rumor e delle letture forzate sui contenuti dei suoi profili digitali.

La coppia, nata sotto i riflettori durante l’edizione 2024 del celebre show di Rai 1, non solo ha conquistato il pubblico con le performance di ballo, ma è riuscita a portare avanti una storia d’amore. Una storia che, come confermato da Bianca Guaccero, continua anche lontano dalle telecamere.

Per chi sperava in una crisi, non resta che ricredersi: l’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è tutt’altro che al capolinea!