Quale modo migliore di celebrare l’esperienza a Ballando con le Stelle se non con un tatuaggio? Ecco cosa ha inciso sulla propria pelle Martina Colombari.

Il nuovo tatuaggio di Martina Colombari

Martina Colombari ha deciso di portarsi dietro un ricordo indelebile della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Un gesto che, a modo suo, racconta quanto sia stata significativa per lei quella partecipazione, che l’ha vista impegnata a ballare con passione e dedizione.

Così, dopo l’ultima esibizione, che l’ha portata a conquistare il quinto posto a pari merito con Rosa Chemical e Filippo Magnini, Martina Colombari ha scelto di incidere sulla pelle per sempre il suo legame con il programma di Milly Carlucci.

“Mi sono tatuata la scritta IN PER SEMPRE”, ha rivelato Martina sui social, spiegando che questo tatuaggio è un simbolo del suo affetto per il programma e per la sua avventura al fianco del suo partner di ballo Luca Favilla. Il tatuaggio, che si trova in una zona un po’ nascosta sul costato, è stato realizzato con una scritta elegante in corsivo. Un modo per lei di dire che, nonostante la fine della competizione, l’esperienza di Ballando con le Stelle rimarrà sempre una parte di sé.

“Luca Favilla rimarrà per sempre, il ballo – spero – rimarrà nella mia vita per sempre”, ha aggiunto Martina Colombari. L’ex Miss Italia ha rivelato che le emozioni vissute durante lo show sono state fortissime e che ha messo in gioco “l’anima, la passione, il cuore”.

“Ci rifaremo vivi a mente lucida, ora meglio far scorrere i nostri spiriti bollenti. Ci sono molte cose da dire. Stanotte ci faremo un piantino”, ha aggiunto scherzando sulla fine della gara.

Nonostante non sia riuscita a vincere, Martina Colombari ha dimostrato di aver imparato molto da questa avventura. Il tatuaggio che ha deciso di fare è il segno più tangibile di quanto le abbia lasciato Ballando.

