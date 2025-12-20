Chi ha vinto Ballando con le stelle 2025: scopriamo insieme i vincitori di questa edizione

Sabato 20 dicembre si è finalmente svolta la finalissima di Ballando con le stelle 2025, il dancing show più longevo e amato della televisione italiana, giunto al suo ventesimo anno. Una serata carica di emozioni, colpi di scena e standing ovation, che ha tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo fino all’ultimo, decisivo il televoto.

La serata si è aperta con un’atmosfera elettrica. In diretta dall’Auditorium Rai, Milly Carlucci ha dato il via alla finale della ventesima edizione dello show, salutando pubblico e giuria tra applausi scroscianti.

All’inizio della puntata si è svolto lo spareggio tra le tre coppie finite a rischio eliminazione dopo la semifinale di sabato 13 dicembre: Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, Martina Colombari e Luca Favilla. Ad avere la meglio al televoto: Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli, entrano tra i finalisti per la wild card di Matteo Addino.

Immancabile ed elegantissima, la storica giuria capitanata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Tesoretto, affidato per 13 settimane ad Alberto Matano. A bordo pista, pronti a dire la loro, anche i Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Superato lo spareggio iniziale, la gara è entrata nel vivo con le coppie che si sono giocate il podio della ventesima edizione: Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Fabio Fognini e Giada Lini, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Martina Colombari e Luca Favilla, Rosa Chemical ed Erica Martinelli.

Ma cosa è accaduto nel corso della serata e chi ha vinto Ballando con le stelle 2025?

Primo ospite della finale è stato Riccardo Cocciante, che ha emozionato il pubblico eseguendo Era già tutto previsto e Zingara, brano tratto da una delle opere popolari più famose al mondo, Notre Dame de Paris. Un omaggio intenso che ha celebrato il ritorno in scena del capolavoro musicale firmato da Cocciante, a quasi 25 anni dal debutto e che, tra il 2026 e il 2027, farà il giro del mondo.

Altro momento suggestivo è stato quello live con Lucio Corsi, artista fuori dagli schemi e raffinato narratore di storie poetiche, che ha regalato al pubblico di Ballando con le stelle il suo ultimo brano Notte di Natale: un inno all’amore.

Ecco la classifica con i voti della giuria:

1. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, 50 punti

2. Andrea Delogu e Nikita Perotti, 49 punti

3. Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, 47 punti

4. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, 45 punti

5. Fabio Fognini e Giada Lini, 42 punti

6. Martina Colombari e Luca Favilla, 41 punti

7. Rosa Chemical e Erica Martinelli, 30 punti

La classifica da casa:

Passano alla fase successiva, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, Fabio Fognini e Giada Lini.

Si balla per il podio

Francesca Fialdini, visto il primo posto raggiunto nella prima fase della finale, ha potuto scegliere il suo avversario: Fialdini ha scelto Fognini. Delogu di conseguenza ha sfidato la D’Urso.

Fabio Fognini e Giada Lini, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca chiudono Ballando con le stelle al terzo posto.

E ora la domanda che tutti si sono posti per settimane ha finalmente una risposta: chi ha vinto Ballando con le stelle 2025?

Articolo in aggiornamento