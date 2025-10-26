Ballando con le Stelle 2025, l’eliminato della quinta puntata e la classifica
Eliminato e classifica di Ballando con le Stelle
È trascorsa anche la quinta puntata di Ballando con le Stelle e come sempre si è molto curiosi di scoprire chi è stato eliminato e qual è la classifica. Scopriamo insieme tutti i dettagli della serata.
Classifica quinta puntata Ballando con le Stelle
È tornato il consueto appuntamento del sabato sera di Rai 1 con Ballando con le Stelle. Terminata la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha lasciato la palla a Milly Carlucci e le sfide di ballo. Prima di scoprire chi è stato eliminato dalla quinta puntata del dance show, scopriamo cosa è successo.
È bene infatti andare a vedere qual è la classifica di gradimento da parte del pubblico che ha seguito da casa Ballando con le Stelle...
In seguito, come spesso accade in questi casi, Milly Carlucci ha lasciato la parola ad Alberto Matano per consegnare il tesoretto a una delle coppie. I 50 punti, ottenuti dalla ballerina per una notte Maria Esposito, ha deciso di assegnarli a Marcella Bella e Chiquito. Poco dopo Rossella Erra ha diviso il tesoretto con Martina Colombari e Luca Favilla. Dunque 25 punti a testa per le coppie.
Questa quindi la classifica aggiornata….
Adesso quindi andiamo a scoprire chi sono le coppie, in ordine sparso, che si sono qualificate per la prossima puntata, la sesta, di Ballando con le Stelle: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Martina Colombari e Luca Favilla; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.
Poi troviamo anche: Fabio Fognini e Giada Lini; Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca; Rosa Chemical ed Erica Martinelli; Nancy Brilli e Carlo Aloia. Alla lista si aggiungono: Marcella Bella e Chiquito ma anche Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.
Fuori da questa lista: Beppe Convertini e Veera Kinnunen e Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.
Chi è stato eliminato dalla quinta puntata di Ballando con le Stelle?
Ecco chi è stato eliminato
Allora chi è stato eliminato dalla quinta puntata di Ballando con le Stelle?
Ancora una volta non c’è stata alcuna eliminazione. Ma durante il prossimo appuntamento le coppie con i voti più bassi, quindi Beppe Convertini e Veera Kinnunen ma anche Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale dovranno sfidarsi.
Da questo risultato verrà fuori l’eliminato. Quindi la prossima puntata sarà cruciale!
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.