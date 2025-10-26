È trascorsa anche la quinta puntata di Ballando con le Stelle e come sempre si è molto curiosi di scoprire chi è stato eliminato e qual è la classifica. Scopriamo insieme tutti i dettagli della serata.

Classifica quinta puntata Ballando con le Stelle

È tornato il consueto appuntamento del sabato sera di Rai 1 con Ballando con le Stelle. Terminata la puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha lasciato la palla a Milly Carlucci e le sfide di ballo. Prima di scoprire chi è stato eliminato dalla quinta puntata del dance show, scopriamo cosa è successo.

È bene infatti andare a vedere qual è la classifica di gradimento da parte del pubblico che ha seguito da casa Ballando con le Stelle...

Classifica provvisoria quinta puntata – Ballando con le Stelle

In seguito, come spesso accade in questi casi, Milly Carlucci ha lasciato la parola ad Alberto Matano per consegnare il tesoretto a una delle coppie. I 50 punti, ottenuti dalla ballerina per una notte Maria Esposito, ha deciso di assegnarli a Marcella Bella e Chiquito. Poco dopo Rossella Erra ha diviso il tesoretto con Martina Colombari e Luca Favilla. Dunque 25 punti a testa per le coppie.

Questa quindi la classifica aggiornata….

La classifica dopo il tesoretto – Ballando

Adesso quindi andiamo a scoprire chi sono le coppie, in ordine sparso, che si sono qualificate per la prossima puntata, la sesta, di Ballando con le Stelle: Andrea Delogu e Nikita Perotti; Martina Colombari e Luca Favilla; Francesca Fialdini e Giovanni Pernice; Filippo Magnini e Alessandra Tripoli.

Poi troviamo anche: Fabio Fognini e Giada Lini; Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca; Rosa Chemical ed Erica Martinelli; Nancy Brilli e Carlo Aloia. Alla lista si aggiungono: Marcella Bella e Chiquito ma anche Paolo Belli e Anastasia Kuzmina.

Fuori da questa lista: Beppe Convertini e Veera Kinnunen e Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

Chi è stato eliminato dalla quinta puntata di Ballando con le Stelle?

Ecco chi è stato eliminato

Allora chi è stato eliminato dalla quinta puntata di Ballando con le Stelle?

Ancora una volta non c’è stata alcuna eliminazione. Ma durante il prossimo appuntamento le coppie con i voti più bassi, quindi Beppe Convertini e Veera Kinnunen ma anche Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale dovranno sfidarsi.

Da questo risultato verrà fuori l’eliminato. Quindi la prossima puntata sarà cruciale!

