Serata amara per Marcella Bella a Ballando con le Stelle. La giuria ha stroncato e bocciato la sua esibizione, definendola non all’altezza di quello che ci si potesse aspettare: “Inguardabile, oltre il trash”. La replica della cantante però non si è fatta attendere…

Marcella Bella bocciata dalla giuria di Ballando con le Stelle

Serata complicata per Marcella Bella a Ballando con le Stelle. La cantante siciliana, insieme al suo maestro Chiquito, ha deciso di sorprendere la giuria con uno slowfox dal sapore rock, sulle note del suo brano sanremese Pelle Diamante. Ma la performance, pensata per essere originale e grintosa, non ha convinto affatto i giudici.

A partire da Selvaggia Lucarelli, che non ha risparmiato critiche taglienti: “Non mi sei piaciuta. Già la canzone di per sé è cringe. Ma stasera ti sei superata con il resto, che era ancora più cringe del brano. Direi che quello che hai fatto in pista era oltre il cringe, era proprio trash… era tutto inguardabile.”

La giornalista ha poi aggiunto: “Hai sbagliato pure il playback della tua canzone. Provavi a cantarci sopra, ma almeno speravo tu andassi a tempo, e invece nulla.”

Marcella Bella non è rimasta in silenzio e ha risposto con tono ironico: “Eh ma lei è professoressa di inglese! Il mio non era playback, semplicemente muovevo la bocca pensando alla mia canzone.”

Nemmeno Carolyn Smith si è mostrata clemente: “Non c’erano i passi, non c’era lo slowfox, mancava tutto.” A chiudere la bocciatura è stato Fabio Canino, che ha commentato: “Non ho proprio visto ballo. Alla quinta puntata serve di più.”

Ascoltate le parole dei giudici di Ballando con le Stelle, Marcella Bella ha replicato per le rime:

“Siete tornati la giuria della prima serata! Non avete visto ballo? Se volete rifaccio i passi di slowfox. Io sono vispa, contenta di aver ritrovato i giurati della prima puntata, quelli che mi hanno stroncata. 14? Punti, mi avete dato troppo, mi aspettavo di meno da voi che siete così forti, tosti e indipendenti“.

Questo botta e risposta tra la concorrente e i giudici ha diviso i social e probabilmente se ne parlerà per diversi giorni!

