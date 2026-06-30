Nuove indiscrezioni sulla giuria della nuova edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci avrebbe puntato gli occhi su una famosa comica, che porterebbe un po’ di brio nel programma televisivo.

Ballando con le stelle, la giuria: Milly punta Geppi Cucciari

Il futuro della giuria di Ballando con le Stelle continua a tenere banco. Da settimane si rincorrono indiscrezioni sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli, presenza fissa del programma di Milly Carlucci dal 2016. L’ipotesi di una sua uscita appare sempre più concreta anche alla luce del nuovo impegno televisivo che la vede attualmente impegnata nelle Filippine per le registrazioni della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, destinata ad approdare su Canale 5. L’eventuale assenza della giornalista aprirebbe inevitabilmente un vuoto importante all’interno della giuria, composta anche da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Non si tratterebbe soltanto di sostituire un volto noto, ma di trovare una personalità capace di mantenere quell’equilibrio tra giudizio tecnico, ironia e confronto acceso che negli anni ha contribuito al successo del programma. Nelle ultime ore, tra i nomi più insistenti è emerso quello di Geppi Cucciari, anche se al momento non esistono conferme ufficiali da parte della Rai né della produzione.

Secondo quanto riportato da Fanpage, Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro avrebbero avviato contatti con Geppi Cucciari per proporle una poltrona in giuria. La conduttrice di Splendida Cornice, reduce da anni di successi su Rai 3, sarebbe infatti tra le candidate più apprezzate per raccogliere l’eredità di Selvaggia Lucarelli. L’idea non sorprende. Geppi Cucciari è considerata una delle personalità più brillanti della televisione italiana grazie alla sua ironia, alla capacità di improvvisazione e a uno stile comunicativo capace di alternare leggerezza e profondità. Caratteristiche che potrebbero adattarsi perfettamente allo spirito di Ballando con le Stelle. C’è però chi sottolinea come il suo approccio sia molto diverso da quello di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, infatti, ha costruito negli anni il proprio ruolo anche attraverso giudizi spesso severi, confronti diretti con concorrenti e maestri e polemiche che hanno alimentato il dibattito puntata dopo puntata. Geppi potrebbe portare un’energia completamente diversa, più orientata all’ironia e all’osservazione brillante che allo scontro frontale.

Ballando con le stelle, la giuria: l’ipotesi Barbara D’Urso

Accanto al nome di Geppi Cucciari continua a circolare anche quello di Barbara d’Urso. Dopo aver partecipato all’ultima edizione del programma come concorrente, l’ex regina di Canale 5 era stata indicata da molti come una possibile nuova giurata. Secondo le ultime indiscrezioni, questa pista avrebbe perso forza nelle ultime settimane, ma non sarebbe stata definitivamente accantonata. Fanpage sottolinea, infatti, che l’ipotesi sia ancora aperta, anche se non più come soluzione principale. Nei mesi scorsi si era parlato anche di un possibile cambio di ruolo per Alberto Matano, oggi custode del tesoretto, mentre altre indiscrezioni avevano perfino ipotizzato un ritorno stabile di Barbara d’Urso in Rai.

Per il momento, però, Milly Carlucci continua a non sbilanciarsi. In tutte le interviste rilasciate nelle ultime settimane, la conduttrice ha evitato qualsiasi commento sulla futura composizione della giuria, limitandosi a sorridere davanti alle domande e a ribadire che non è ancora il momento di parlare del cast. L’unica certezza riguarda Ivan Zazzaroni, che ha già confermato la propria presenza nella prossima edizione. Per il resto, tutto resta ancora in evoluzione. La sensazione è che Ballando con le Stelle si prepari a vivere una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni. Se davvero Selvaggia Lucarelli dovesse lasciare il programma, la produzione sarà chiamata a scegliere non soltanto una nuova giurata, ma anche una figura capace di raccogliere un’eredità televisiva costruita in dieci stagioni tra giudizi taglienti, polemiche e momenti diventati ormai parte della storia dello show di Rai 1.