Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Ballando con le stelle continuano. Milly Carlucci sarebbe in contatto con due politici italiani, che potrebbero entrare a far parte del cast.

Ballando con le stelle: accordo tra Milly Carlucci e due politici?

L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle è già altissima. Mentre la macchina organizzativa guidata da Milly Carlucci lavora alla definizione del cast della ventunesima stagione, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili concorrenti che potrebbero scendere in pista su Rai 1. Come ogni anno, il toto-nomi alimenta curiosità e dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori. Nelle ultime ore alcune anticipazioni hanno acceso particolarmente l’attenzione, soprattutto per la presenza di personaggi molto noti anche al di fuori del mondo dello spettacolo.

Secondo le indiscrezioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la produzione avrebbe già individuato due candidati destinati a far discutere. Si tratta di Francesca Pascale e Piero Marrazzo, nomi che in passato erano già stati accostati al celebre dance show. Secondo quanto riportato, entrambi sarebbero tra i profili più graditi dalla produzione, anche se non mancherebbero possibili ostacoli legati a valutazioni interne. Le indiscrezioni parlano addirittura di accordi già avviati, ma al momento non esiste alcuna conferma ufficiale da parte della Rai o della società che realizza il programma. Per questo motivo ogni ipotesi resta da considerare con la dovuta cautela.

Ballando con le stelle: il mistero Barbara d’Urso e le altre indiscrezioni

Tra i nomi che continuano a circolare c’è anche quello di Barbara d’Urso. Un recente avvistamento a Milano ha alimentato nuove speculazioni sul suo futuro televisivo, spingendo qualcuno a immaginare un possibile coinvolgimento nello show di Rai 1. Al momento, tuttavia, appare difficile immaginare la conduttrice come concorrente o giurata del programma. Più probabile che il suo eventuale ritorno in televisione possa essere legato a un progetto costruito attorno alla sua figura.

Nel frattempo restano aperte anche altre piste. Tra i nomi più chiacchierati figurano Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni, che secondo alcune voci avrebbero già declinato l’invito della produzione.

Ancora in bilico, invece, la posizione di Giuseppe Cruciani, che sarebbe stato contattato da Milly Carlucci ma che preferirebbe un ruolo in giuria piuttosto che quello di concorrente. Sul fronte femminile continuano infine a circolare i nomi di Belen Rodriguez ed Elettra Lamborghini. Per entrambe, però, il futuro televisivo sembrerebbe orientato verso altri progetti. Per conoscere il cast definitivo bisognerà ancora attendere, ma una cosa è certa: anche quest’anno Ballando con le Stelle promette di far parlare molto prima ancora dell’inizio delle danze.