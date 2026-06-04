La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 è già in fase di preparazione e l’attenzione si concentra soprattutto sulla definizione del cast. Tra conferme e possibili nuovi ingressi, la conduttrice Milly Carlucci sta lavorando alla selezione dei concorrenti che animeranno la pista da ballo del sabato sera, mentre iniziano a emergere i primi nomi e strategie per la prossima stagione.

Preparativi e strategia della nuova stagione di Ballando con le Stelle

La macchina produttiva di Ballando con le Stelle è ormai pienamente operativa e, come accade per ogni stagione, attorno allo show condotto da Milly Carlucci si moltiplicano voci e anticipazioni. Il fulcro dell’attenzione resta la costruzione del cast, elemento decisivo per il successo del programma del sabato sera.

La presentatrice ha affrontato il tema durante la conferenza stampa di Campioni Del Mondo – Italia Loves Unesco, evento previsto all’Arena di Verona e trasmesso su Rai 1.

In quell’occasione ha ribadito la filosofia di selezione dei concorrenti, sottolineando la preferenza per profili capaci di raccontare qualcosa di nuovo al pubblico. In particolare ha osservato: “Non è una regola, ma chi ha fatto i reality, e ce ne sono tanti che ne hanno fatti non solo uno ma più di uno, ha già raccontato se stesso per filo e per segno su un altro palcoscenico, quindi tutto quello che riguarda la scoperta di un personaggio non c’è più, perché l’abbiamo già scoperto attraverso un altro programma”.

Ballando con le Stelle 2026: l’annuncio di Milly Carlucci sui primi 3 concorrenti

Una delle leve principali per individuare futuri concorrenti continua a essere l’invito come ballerini per una notte, un’occasione che permette alla produzione di osservare da vicino personaggi potenzialmente interessanti. Questo meccanismo, già collaudato nel tempo, ha spesso aperto la strada a partecipazioni più strutturate nelle edizioni successive.

Carlucci ha spiegato il funzionamento di questa strategia citando anche esempi sportivi e televisivi: “Noi cerchiamo ogni volta, attraverso i ballerini per una notte, di aprire una porta su un mondo che magari non riesce a venire a fare il programma. Penso, per esempio, al mondo dei grandi campioni. È difficile che un grande campione possa, per tre mesi, non allenarsi e venire a fare il programma. L’ha fatto Fognini perché aveva deciso di appendere la racchetta al chiodo. Il ballerino per una notte, come è successo con Jacobs subito dopo la vittoria alle Olimpiadi, è l’occasione per far arrivare sul nostro palco qualcuno che normalmente non potrebbe venire”.

Tra i profili seguiti con maggiore interesse figurano tre attori molto noti: Claudio Santamaria, Massimiliano Gallo e Alessandro Preziosi. A proposito di questi nomi, la conduttrice ha ricordato anche esperienze precedenti: “Anche a Canzonissima abbiamo avuto l’occasione di avere Claudio Santamaria, Massimiliano Gallo e Alessandro Preziosi. Sono personaggi che ci farebbe piacere portare a Ballando con le Stelle. Sono personaggi in carriera”.

Ballando con le Stelle 2026: casting internazionale e nodo giuria tra prudenza e riserbo

La ricerca dei concorrenti non si limita all’Italia: la produzione sta valutando anche figure internazionali, pur tra difficoltà organizzative, costi elevati e barriere linguistiche. Carlucci ha ammesso di seguire diversi profili esteri, spiegando: “Sto corteggiando tantissimi personaggi” e aggiungendo: “Ho un mio libretto nero in cui segno gli stranieri, perché costano troppo e poi possono andar bene come ballerini per una notte, anche perché non parlano la lingua. Bisogna passare attraverso la traduzione e questo rende tutto abbastanza freddo”.

Parallelamente, resta totale riserbo sulla giuria, con indiscrezioni che negli ultimi mesi hanno incluso anche il nome di Barbara D’Urso. Tuttavia, la conduttrice ha smorzato ogni speculazione: “Vi prego, non mi fate fare dichiarazioni sulla giuria perché sono premature, veramente. La giuria, come ho detto prima, è talmente importante: è il motore di tutta la trasmissione. Non è un terno al lotto in cui uno lancia dei nomi e dice una cosa a caso. Bisogna pensare a tutti gli equilibri, bisogna pensare anche a come è fatto il cast di quest’anno per dare a questa giuria la migliore possibilità di esplodere, come ha fatto tutti gli anni”.

In sintesi, la priorità resta la costruzione di un cast solido e accattivante, capace di sostenere l’intera stagione. Solo in un secondo momento verranno definite eventuali novità nella giuria, mentre l’interesse del pubblico si concentra già sui primi nomi emersi e sulle possibili sorprese del nuovo ciclo.