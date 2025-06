Nella puntata del gioco dei pacchi, trasmessa sabato 7 giugno 2025 su Rai 1, la concorrente Chiara, proveniente dalla regione Friuli Venezia Giulia, ha affrontato una partita emozionante. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Scopriamolo insieme!

Ad Affari Tuoi stasera quanto hanno vinto

Su Rai 1 dopo lo stop di ieri dovuto alla partita della Nazionale Italiana ha fatto il suo ritorno il gioco dei pacchi, condotto da Stefano De Martino. La sfortunata partita di Giuseppe dalla Campania ha lasciato spazio oggi 7 giugno a nuove emozioni e colpi di scena. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Protagonista nella gara di stasera è Chiara, concorrente del Friuli Venezia Giulia. Come da lei raccontato ha 25 anni, arriva da Udine ed è una studentessa. Questa sera accanto a lei in questa sfida Sebastiano, suo fidanzato. Prima di cominciare, però, la scelta del pacco e la rivelazione del numero. Giocherà con il 2.

Stefano De Martino ha poi ricordato la presenza dei pacchi da 0 a 300.000 Euro, con Gennarino dietro l’angolo e i Blecs, un piatto tipico della tradizione. Ma ora bando alle ciance e vediamo insieme quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera, nella puntata del 7 giugno 2025.

Abbiamo cominciato alla grande con l’apertura dei soliti sei pacchi: prima 0 Euro con tanto di balletto in studio. Poi 100 Euro e 20 Euro, sono le prime cifre. Chiara ha provato a proseguire la scia positiva con l’eliminazione di altri tre tiri. Sono spariti tre rossi dal valore di 5.000 Euro, 30.000 Euro e 75.000 Euro.

Ed eccoci poco dopo con il primo squillo da parte del Dottore, che ha proposto cambio o offerta. Per tre tiri ha offerto 35.000 Euro. Una bella cifra, che Chiara ha però tritato, considerando tutte le cifre alte ancora presenti nel tabellone.

Nei tre tiri successivi la gara di Chiara è proseguita positivamente: eliminati 500 Euro. Poi le pesanti cifre da 100.000 e 200.000 Euro, hanno complicato la partita.

Se volete sapere quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi, siete nel posto giusto….

Chiara quanto ha vinto nel gioco dei pacchi

La gara è proseguita e pian piano siamo vicini a scoprire quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi. La puntata di oggi 7 giugno 2025 ha visto la nuova chiamata del Dottore che ha suggerito un cambio. Chiara ha preferito andare avanti, per ora.

Altri tre tiri hanno visto sfumare sotto gli occhi di Chiara altri pacchi rossi. Prima i 300.000 Euro, cifra tra le più alte in gioco, in seguito 15.000 Euro e i Blecs. Il Dottore è tornato a farsi risentire con le carte che nascondono da una parte il cambio e dall’altra l’offerta. Chiara ha pescato il cambio per 4 tiri. D’istinto ha scelto di accettare e lasciare il 2 per il 7 dell’Umbria. Il suo precedente nascondeva 10.000 Euro.

All’attivo più blu che rossi, ma Chiara ha deciso di non demordere con altri tre pacchi da spacchettare, dal valore di 200 Euro, 20.000 Euro e 50.000 Euro. Sono rimasti attivi sono i blu. Di conseguenza si va alla Regione Fortunata. Lei aveva appena 50 Euro.

Per 100.000 Euro Chiara si è appellata alla Sicilia, ma è stata sfortunata. Poi l’eliminazione di 9 regioni. Così la concorrente ha dovuto selezionarne un’altra per provare a portare a casa 50.000 Euro e ha scelto la Basilicata. Dopo una seconda scrematura sono rimaste all’attivo proprio la regione scelta dalla concorrente e la Sardegna.

La Regione Fortunata di stasera? La Sardegna.

Alla domanda quanto hanno vinto stasera 7 giugno 2025 ad Affari Tuoi possiamo affermare che Chiara del Friuli Venezia Giulia è tornata a casa senza alcun premio.