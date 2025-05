In queste ultimissime ore il profilo Instagram di X Factor ha annunciato da chi sarà composta la giuria dell’edizione in onda a partire da settembre 2025. Tutti i nomi.

La giuria di X Factor 2025

Qualche settimana fa Giorgia aveva confermato la sua presenza come conduttrice di X Factor 2025 tramite un video sui canali ufficiali della trasmissione. Molti dubbi circolavano intorno alla giuria, in quanto si stava diffondendo la voce che Manuel Agnelli e Achille Lauro potessero uscire di scena.

In questi giorni, tuttavia, la voce su Achille è stata smentita da altri rumor mentre l’addio di Agnelli sembrava sempre più vicino. Un’indiscrezione, infatti, aveva cominciato a far circolare l’idea che potesse essere sostituito da Francesco Gabbani, amatissimo cantante e reduce dall’ultimo Festival di Sanremo.

Ma qual è la verità? Finalmente, proprio questa mattina, gli account ufficiali di X Factor 2025 hanno annunciato la giuria definitiva. Vediamo il ritorno di Paola Iezzi e di Jake La Furia ma non solo perché anche Achille Lauro tornerà a prendere il suo posto dietro il bancone del talent di Sky.

La new entry, invece, sarà effettivamente Francesco Gabbani! Per l’artista si tratta della prima volta come giurato di X Factor ma non è la sua unica esperienza televisiva in una veste simile. In passato, infatti, ha preso il timone della trasmissione Rai Ci vuole un fiore per ben due anni.

Siamo certi che, anche grazie alla sua profonda conoscenza musicale, saprà indirizzare i nuovi talenti sul percorso giusto. La nuova edizione dovrebbe avere inizio a partire dall’11 settembre 2025 con le Audizione mentre i Live dovrebbero terminare il 4 dicembre dello stesso anno.

In caso di cambiamenti dell’ultimo minuto non esiteremo ad aggiornarvi per tenervi sempre informati.