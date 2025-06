Ieri è emersa l’indiscrezione che Anna Pettinelli ha partecipato a Belve in qualità di ospite, ma la sua intervista non è mai stata mandata in onda. Sui social lei ha confermato la notizia con un video, poi cancellato.

Anna Pettinelli conferma con un video l’ospitata a Belve

Un’intervista registrata ma mai andata in onda. Un video condiviso – e poi rimosso – su Instagram e un commento ironico da parte della diretta interessata. Di chi stiamo parlando? È la storia recente che vede protagonista Anna Pettinelli, al centro di un piccolo “giallo televisivo” che ha acceso la curiosità del pubblico.

Tutto ha avuto inizio con una notizia di Dagospia, firmata da Giuseppe Candela, secondo cui l’intervista rilasciata dalla Pettinelli al programma di Rai 2, Belve, condotto da Francesca Fagnani, sarebbe stata scartata perché giudicata “troppo moscia”.

Nessuna rivelazione bomba probabilmente o polemica, semplicemente – secondo quanto riportato – mancava il guizzo giusto per andare in onda.

A confermare l’esistenza dell’intervista ci ha pensato il manager Andrea Di Carlo, che ha pubblicato un video sui social mostrando Anna Pettinelli nel backstage della trasmissione, poco prima dell’ingresso in studio. Nel filmato si sente anche l’annuncio della conduttrice. Si sente dire: “È stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”. A corredo, il manager ha ironizzato: “Neanche Grace Jones!”.

Anna Pettinelli ha ricondiviso il video sulle sue storie – per poi cancellarlo – replicando con un pizzico di autoironia: “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”.

Una risposta ironica, che sembra voler mettere fine alla polemica. Eppure, GIuseppe Candela ha ribadito la sua versione su X: “Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia”.

Chi ha ragione? Poco importa. Di certo, Anna Pettinelli ha dimostrato ancora una volta di non prendersi troppo sul serio con questa risposta divertita alla mancata messa in onda della sua intervista.