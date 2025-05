In queste ore Barbara d’Urso ha fatto “ritorno” su Mediaset. Nel corso dell’ultima puntata di Striscia La Notizia infatti Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno fatto gli auguri di compleanno alla conduttrice partenopea.

Barbara d’Urso “torna” su Mediaset

Sono passati quasi due anni ormai da quando Barbara d’Urso ha lasciato Pomeriggio Cinque e Mediaset. Da quel momento la celebre e amata conduttrice ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita e in questi mesi ha iniziato a dedicarsi ad altri progetti. In molti tuttavia attendono con ansia il ritorno della presentatrice partenopea sul piccolo schermo. Al momento però non sappiamo ancora quando la d’Urso tornerà in tv, nonostante sul web si parli di un possibile arrivo in Rai.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Barbara ha fatto a sorpresa “ritorno” su Mediaset. Come in molti sapranno, proprio oggi la conduttrice festeggia il suo compleanno. Per questo motivo gli amici di Striscia La Notizia hanno voluto omaggiare la presentatrice con un simpatico video, nel quale sono state mostrate alcune sue gaffe fatte nel corso degli anni.

A fare gli auguri a Barbara d’Urso sono stati anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker, attualmente conduttori del tg satirico. Proprio il presentatore di Caduta Libera ha infatti affermato:“Oggi avvenimento eccezionale: Barbara d’Urso torna su Canale 5”. Non è mancato poi il commento della Hunziker, che ha aggiunto: “Barbara oggi compie gli anni e noi vogliamo festeggiarla così e le mandiamo tanti baci. Auguri col cuore anche da parte del nostro pubblico”.

Non resta dunque che unirci a Gerry e a Michelle e fare tanti auguri di buon compleanno a Barbara, in attesa di rivederla sul piccolo schermo.