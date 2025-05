Tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi c’è anche Mirko Fezza. Non tutti sanno però che l’attore in passato ha fatto quasi 10 anni di galera. Ma perché è stato in carcere? Ecco cosa sappiamo.

Perché Mirko Frezza è stato in carcere

Questa sera su Canale 5 è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti del reality show quest’anno c’è anche Mirko Frezza, che di certo il pubblico conosce molto bene. Non tutti sanno però che in passato l’attore ha scontato una pena di quasi 10 anni in galera.

Ma perché Mirko è stato in carcere? Andiamo a scoprire quello che sappiamo. Come ha raccontato lui stesso in diverse occasioni, Frezza ha avuto un’adolescenza non semplice e il suo è un passato turbolento e burrascoso. L’attore infatti è entrato in contatto con la criminalità e a quel punto ha iniziato a spacciare.

Mirko Frezza ha dovuto così scontare una lunga pena in galera di quasi 10 anni ed è ecco perché è stato in carcere. A oggi tuttavia l’attore si è lasciato il passato alle spalle e anche grazie all’aiuto di sua moglie ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita. Mirko si è infatti avvicinato al mondo del cinema e dello spettacolo e col passare degli anni ha preso parte a diversi progetti di successo, tra cui le fiction Rocco Schiavone e Un professore.

Ma non solo. Frezza si dedica anche all’attivismo sociale e cerca di aiutare il prossimo in ogni modo.