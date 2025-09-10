Come è noto a tutti, quest’anno Barbara d’Urso sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore però a lanciare una stoccata alla conduttrice è stato Pupo.

Le parole di Pupo su Barbara d’Urso

Mancano poche settimane alla partenza della nuova edizione di Ballando con le Stelle e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. Quest’anno il fortunato talent show di Milly Carlucci compie 20 anni e per l’occasione la padrona di casa ha messo in piedi un cast d’eccezione, con grandi nomi del mondo dello spettacolo. Tra i concorrenti troviamo Barbara d’Urso, Nancy Brilli, Marcella Bella, Risa Chemical e tanti altri. Proprio l’ex conduttrice di Canale 5, che già lo scorso anno aveva preso parte al programma come ballerina per una notte, è pronta a mettersi in gioco senza paura e in questi giorni ha ufficialmente dato il via alle prove. In attesa di scoprire come ci stupirà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Come in molti sapranno, tra poche ore Pupo compierà 70 anni. Per l’occasione il celebre artista ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui si è raccontato senza filtri. A un tratto il cantante ha parlato del presunto flirt avuto in passato con Barbara d’Urso, smentendolo nuovamente. Poco dopo però Pupo ha lanciato una stoccata alla conduttrice che ha attirato l’attenzione. Queste le sue dichiarazioni, che in breve hanno fatto il giro del web:

“La guarderò a Ballando, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato”.

Barbara d’Urso nel mentre si sta preparando al meglio per affrontare il percorso a Ballando con le Stelle. Ma cosa accadrà e come ci stupirà la conduttrice? Non resta che attendere per scoprirlo.