In queste settimane Raoul Bova è impegnato con le riprese della nuova stagione di Don Matteo, in onda su Rai 1 prossimamente. Quest’anno a esordire nella celebre fiction sarà anche Francesco Bova, figlio dell’attore.

Il figlio di Raoul Bova nel cast di Don Matteo

Sono state settimane intense, le ultime, per Raoul Bova. Il celebre attore è stato infatti travolto da uno scandalo mediatico, a seguito della diffusione di alcuni audio privati inviati alla modella Martina Ceretti. Tuttavia il protagonista di Don Matteo fin da subito non si è mai nascosto e ha deciso di affrontare la situazione di petto. Solo nelle ultime ore Bova ha rotto per la prima volta il silenzio e nel corso di un’intervista ha rivelato come sta a seguito di quanto accaduto. In merito Raoul ha affermato:

“Ora sto bene. Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile”.

Nel frattempo Raoul Bova è impegnato anche con i suoi ultimi progetti televisivi. Tra pochi giorni infatti su Canale 5 debutterà Buongiorno Mamma 3 e contemporaneamente l’attore è sul set della nuova stagione di Don Matteo, che andrà in onda prossimamente su Rai 1. Quest’anno però c’è una novità. Ad esordire in tv, proprio nella celebre fiction, sarà Francesco, figlio di Raoul. Il ragazzo, nato dal primo matrimonio di Bova, è stato infatti beccato dal settimanale Chi sul set insieme a suo padre. Dalle prime informazioni trapelate, Francesco avrà una piccola parte e con ogni probabilità, visti gli abiti che indossa, interpreterà un infermiere.

Importante debutto dunque per il figlio di Bova e di certo già in molti attendono con ansia le nuove puntate di Don Matteo.