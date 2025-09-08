Si sta preparando la nuova edizione di Belve, che debutterà su Rai 2 in prima serata in autunno. Secondo le voci di corridoio, Francesca Fagnani vorrebbe Barbara d’Urso tra gli ospiti.

Barbara d’Urso a Belve?

Belve sta per tornare! Il celebre e fortunato programma di Rai 2 sta infatti per debuttare con una nuova attesissima edizione e come sempre alla conduzione ci sarà Francesca Fagnani. Tante le novità che attendono il grande pubblico, che da anni segue con affetto la trasmissione. Attualmente non è ancora chiaro chi saranno i protagonisti delle prossime puntate che vedremo in onda, ma di certo la conduttrice porterà in studio i più grandi nomi del mondo dello spettacolo per una chiacchierata senza filtri. In attesa di sapere cosa succederà, in queste ore in rete si sta facendo largo un’indiscrezione che non è passata affatto inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Gabriele Parpiglia, Francesca Fagnani starebbe puntando a due grandissimi personaggi. La prima sarebbe Chiara Ferragni, che tuttavia al momento non se la sentirebbe ancora di prendere parte al programma, che lo scorso anno ha invece ospitato il suo ex marito Fedez. La seconda invece sarebbe nientemeno che Barbara d’Urso e proprio l’ex signora di Mediaset sarebbe, come si legge, il sogno della Fagnani.

La presentatrice infatti vorrebbe riuscire a portare a Belve la sua collega e adesso che l’ex volto di Pomeriggio Cinque è ufficialmente in Rai le trattative potrebbero concludersi. Come è noto infatti quest’anno la d’Urso sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e proprio la partecipazione al talent show segna il suo ritorno in tv dopo due anni di assenza.

L’arrivo in Rai dunque potrebbe aprire uno spiraglio per un’intervista con la Fagnani, che, qualora dovesse riuscire a concludere le trattative, farebbe di certo un colpaccio.