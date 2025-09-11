La partecipazione di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle da settimana fa discutere il web e c’è chi parla di uno sgarbo a Mediaset. Adesso a rispondere alle critiche è la stessa Milly Carlucci, che fa chiarezza sulla situazione.

Milly Carlucci su Barbara d’Urso a Ballando

Come è ormai noto a tutti, quest’anno tra i concorrenti di Ballando con le Stelle ci sarà anche Barbara d’Urso. La conduttrice partenopea, dopo l’addio a Mediaset, è pronta a rimettersi in gioco con questa nuova esperienza e in molti si chiedono già cosa accadrà. In queste ore intanto a parlare dell’arrivo della presentatrice all’interno del talent show è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci, che nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera ha speso bellissime parole per Barbara. Queste le sue dichiarazioni in merito.

“Erano anni che cercavo di convincerla. È un personaggio molto importante oltre che una persona di valore: non fai una vita nello spettacolo se non lo sei. Arriva da noi con la sua scia di tanti anni di professionalità. Ci accomuna il dialogo con il pubblico. Poi ognuno cerca di arrivare a fare gol secondo la propria personalità, ma Barbara d’Urso ha tutta la mia stima. Inoltre, fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme coraggio rimettersi in gioco e di grande fiducia nei confronti di un programma e della Rai”.

LEGGI ANCHE: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, morto il cane Aspirina

Ma non è finita qui. In queste settimane, come in molti avranno notato, si è parlato a lungo dell’arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle e c’è chi ha insinuato che la Rai avesse fatto uno sgarbo a Mediaset. Adesso a rispondere per la prima volta alle critiche è la stessa Milly Carlucci, che afferma: “Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset, non certo una professionista libera da impegni contrattuali”.

Ma cosa accadrà dunque e come se la caverà Barbara a Ballando? Lo scopriremo tra pochi giorni.