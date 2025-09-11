Mentre attendono la nascita della loro prima figlia, in queste ore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno detto addio al cane Aspirina. Ecco il dolce post di addio dell’ex ciclista, che ha commosso tutto il web.

Lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che a breve diventeranno finalmente genitori. In attesa della lieta notizia però in queste ore la coppia ha vissuto un momento non semplice. Con un post sui social, l’ex ciclista ha annunciato la morte del cane Aspirina, che per anni ha fatto parte della loro famiglia. Già qualche settimana fa la sorella di Belen aveva mostrato preoccupazione per l’animale a quattro zampe, facendo intendere che le sue condizioni non fossero delle migliori.

Ieri così Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato la morte di Aspirina. L’ex ciclista, dopo aver condiviso una carrellata di scatti del cane, ha scritto un toccante messaggio d’addio che ha commosso tutto il web. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite. Sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che con qualsiasi parola. Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli. Assurdo, ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo. Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi. Ci mancherai da morire”.

Momento difficile questo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno detto addio al cane Aspirina. La coppia nel mentre si prepara ad affrontare il momento del parto e in molti attendono con ansia la notizia della nascita della bambina.