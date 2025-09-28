Barbara D’Urso ha debuttato ieri durante la prima puntata di Ballando con le Stelle con una standing ovation. Selvaggia Lucarelli al momento dei giudizi ha dato il suo parere sull’esibizione e punzecchiato Pasquale La Rocca.

Standing ovation per Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Dopo due anni lontana dalla televisione, Barbara d’Urso ha scelto il palco di Ballando con le Stelle per il suo ritorno in grande stile. Il pubblico ha dovuto attendere oltre la mezzanotte per assistere all’esibizione più attesa della serata: una rumba molto intensa insieme al maestro Pasquale La Rocca.

Alla fine della performance, Barbara d’Urso ha commentato emozionata: “Come dopo il primo giorno di scuola”, ricevendo una standing ovation da tutto lo studio.

la d’urso è stata brava per carità, ma la rocca è furbo: con tutte le sue partner (dalla costamagna alla pellegrini) ha usato la tecnica del sollevamento che fa sembrare le esibizioni più belle di quanto lo siano in realtà, per me lui resta sopravvalutato#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/bJg2zrwBu1 — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) September 27, 2025

I giudici, nella maggior parte, hanno espresso apprezzamento. Carolyn Smith ha detto: “Avevo pochi dubbi su questa performance. Hai ballato come una grande professionista, anche se ci sono molte cose ancora da fare”. Ivan Zazzaroni ha sottolineato il lavoro del ballerino: “La Rocca ha qualcosa in più rispetto agli altri. È stato molto emozionante ed è stato eseguito in maniera magnifica”.

Dall’altra parte, invece, Fabio Canino ha messo in guardia Barbara d’Urso: “Tu lo sai che qui siamo in scena e questa standing ovation non è la realtà. Sei brava ma non sei già arrivata. Devi rimanere concentrata, io ti ho trovata anche una brava attrice e non me lo sarei aspettato”.

Come sempre fuori dagli schemi, Guillermo Mariotto ha detto: “Io sono famoso per essere anche un po’ sciroccato. Io ti trovo una milfona erotica, Gloria Swanson nel Viale del tramonto”, scatenando risate.

Selvaggia Lucarelli punge Pasquale La Rocca

Il momento più atteso, rimasto all’ultimo, però è stato il pensiero di Selvaggia Lucarelli su Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca così come per la loro esibizione:

“Ho trovato tutto molto furbo e pieno di pathos, ballato con molta grazia, perché questo è un tuo pregio. Non so se poi facendo cose più complesse sarai all’altezza, ma tutto molto gradevole. Se posso darti un consiglio, meno faccette, so che sono il tuo marchio di fabbrica, però se ti riguarderai credo che mi darai ragione”.

Ma subito dopo, la giudice ha punzecchiato l’insegnante, che è da sempre stato il suo preferito anche nelle precedenti edizioni e non l’ha mai nascosto:

“Detto questo, Barbara, io il problema ce l’ho con Pasquale La Rocca. Quando un uomo tradisce non è colpa della donna, ma dell’uomo: questa cosa di parlare con Barbara D’Urso non me la dovevi fare.

Io ho dato zero a Federica Nargi per farti arrivare in finale, bas***do. Ti ho perdonato per avere spezzato in due Nina Zilli. Io stasera ce l’ho con te, perché questa grande operazione reputazionale che è venuta a fare Barbara d’Urso, riuscirà grazie a te. Sono stata la tua gatta morta, io sarò il tuo gatto attaccato ai cogl**ni”.

Pasquale La Rocca, che ha voluto elogiare il lavoro svolto con Barbara d’Urso in settimana, ha poi accolto la provocazione con una risposta diretta: “In questi quattro anni non hai mai accettato di ballare con me”.

Un debutto davvero esplosivo, tra applausi, tensioni e scintille: Barbara d’Urso è tornata!