La prima puntata di Ballando con le Stelle ha aperto le danze con il consueto appuntamento del sabato sera di Rai 1. Ma chi è stato eliminato nel corso di questa serata e qual è la classifica? Scopriamolo insieme.

Classifica di Ballando con le Stelle 2025

Ha fatto il suo debutto sabato 27 settembre la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Una prima puntata ricca di cambiamenti e concorrenti pronti a sfidarsi a colpi di ballo. Non è mancata qualche bacchettata e confronto, ma si è trattata comunque di una serata molto piacevole.

A interessare il pubblico, però, non sono solo le performance dei concorrenti, ma anche quella che è la classifica. Quella provvisoria si è presentata in questo modo, come possiamo vedere qui sotto…

Classifica provvisoria di Ballando con le Stelle

Ovviamente la parola è passata poi ai membri della giuria che hanno il compito di assegnare il tesoretto. A dire la sua per primo è stato Alberto Matano che ha deciso di premiare Nancy Brilli e Carlo Aloia, perché a detta sua con un punteggio troppo basso. Parola poi a Rossella Erra, che invece ha voluto dare il suo incoraggiamento a Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

La classifica dunque cambia in questo modo…

La classifica dopo il tesoretto

Ora non ci resta che scoprire chi sono le coppie che si sono qualificate per la seconda puntata di Ballando con le Stelle.

L’elenco non è una classifica ma un ordine di lettura sparso, come ha ribadito Milly Carlucci: Filippo Magnini e Alessandra Tripoli; Andrea Delogu e Nikita Perotti; Rosa Chemical ed Erica Martinelli; ma anche Martina Colombari e Luca Favilla; Beppe Convertini e Veera Kinnunen.

Passano alla prossima puntata di Ballando con le Stelle anche: Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale; Paolo Belli e Anastasia Kuzmina. Successivamente si sono salvati anche Fabio Fognini e Giada Lini e Nancy Brilli e Carlo Aloia.

Sono rimasti dunque Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, così come Marcella Bella e Chiquito. La conduttrice ha fatto per prima i nomi di questi ultimi. Quindi la Fialdini e Pernice sono gli eliminati?

Chi è stato eliminato nella prima puntata

Ma quindi chi è stato eliminato dalla prima puntata di Ballando con le Stelle? Durante questo appuntamento d’esordio, così come già accaduto in altre edizioni, non c’è stata alcuna esclusione dal gioco. Questo anche per dare modo ai concorrenti di ambientarsi all’interno della competizione.

Ad avere la meglio, però, dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che su tutti sembrano aver convinto maggiormente a quanto pare.

Sono loro quindi la coppia da battere? Questo lo capiremo solo con il tempo!