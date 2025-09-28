Milly Carlucci in un’intervista ha commentato la sfida degli ascolti tra Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. Poi ha anche spiegato perché non è mai stata ospite su Canale 5.

La sfida del sabato sera è ormai un classico della televisione italiana, con Ballando con le Stelle da un lato e Tú sí que vales dall’altro. I dati d’ascolto parlano chiaro: la prima puntata di Ballando ha raccolto 2.994.000 spettatori con il 23% di share, mentre il programma di Canale 5 ha toccato quota 4.024.000 spettatori e il 28,5% di share.

Numeri importanti, ma Milly Carlucci non sembra farne un dramma. In un’intervista a Bubino Blog ha commentato: “Non ricordo di aver mai fatto un programma senza concorrenza. Ho sempre pensato a fare il meglio per il programma e nel tempo devo dirti che la concorrenza aiuta a non sederti mai sugli allori, a non fare il copia e incolla dell’anno prima”.

Milly Carlucci, infatti, non crede nella “gara” degli ascolti come fosse una battaglia:

“Nell’atmosfera da guelfi e ghibellini tipicamente italiana si grida alla vittoria o alla sconfitta di un programma per mezzo punto di share, ma è una versione divertente, direi da bar dello sport o della TV. Se due programmi fanno ascolti alti, come noi e Tu Sì Que Vales lo scorso anno, hanno vinto tutti: conduttori, autori, canali, aziende”.

Perché Milly non è mai stata ospite su Canale 5

Non solo un pensiero sugli ascolti. Milly Carlucci ha anche spiegato perché, a differenza di altri volti noti della TV, non la si vede mai ospite a Canale 5.

“Se non mi invitano o se è per fedeltà alla Rai? Entrambe le cose”, ha detto con molta onestà.

Poi ha aggiunto: “Più che altro è una fedeltà professionale all’azienda che ti dà fiducia. Non credo sia giusto farle concorrenza andando in programmi del maggiore competitor. È come se un giocatore della Roma andasse improvvisamente a giocare una partita con la Lazio o del Milan con l’Inter a campionato in corso”.

Una posizione chiara e coerente, quella presa da Milly Carlucci a riguardo.