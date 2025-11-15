Nuovo appuntamento con il programma di Rai 2 ideato e condotto da Francesca Fagnani

Martedì 18 novembre, alle 21.20, saranno protagonisti della terza puntata di Belve Eva Herzigová, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis, pronti a mettersi in gioco nei celebri faccia a faccia della conduttrice.

Ospiti pronti nel faccia a faccia!

In ogni puntata, Francesca Fagnani si confronta senza sconti con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Tra risate, emozioni e momenti inaspettati, gli ospiti di questa settimana, Eva Herzigová, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis, porteranno la loro personalità sul piccolo schermo, rendendo l’appuntamento imperdibile per il pubblico del programma più pungente della tv.

La chiusura cult si Belve con i fuori onda

Non mancherà, come sempre, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, ormai uno dei momenti più attesi del programma. Inoltre, ci sarà una sorpresa speciale con Maria De Filippi, che aggiunge un tocco di novità alla serata.

A cura di Alba Cosentino

