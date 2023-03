NEWS

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

Durante un’intervista Barbara d’Urso ha parlato de La Vita in Diretta, dando la sua opinione in merito al programma Rai

Ospite di TV Talk, Barbara d’Urso ha parlato della Vita in Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Alberto Matano nel pomeriggio della prima rete.

Massimo Bernardini ha infatti voluto mettere a confronto gli ascolti della trasmissione Rai e di quello che secondo molti è il suo competitor: Pomeriggio Cinque.

La d’Urso è allora intervenuta intanto dicendosi giustamente fiera dei risultati che riesce a conseguire dopo tanti anni, ha aggiunto di stimare molto Matano ritenendolo un ottimo professionista, ma ha osservato che, per ragioni ben distinte, La Vita in Diretta non può ritenersi concorrente della trasmissione Mediaset.

L’opinione di Barbara d’Urso

Qui di seguito, il video completo dell’intervento di Barbara d’Urso a TV Talk:

“La Vita in Diretta e il mio Pomeriggio 5 non sono concorrenza” @carmelitadurso #tvtalk pic.twitter.com/yXhJuqsLJn — Tv Talk (@TvTalk_Rai) March 4, 2023

“Stimo moltissimo Alberto Matano, è un professionista. Così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo, realizzato con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente, perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo. Poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie. A volte vanno avanti per un’ora o un’ora e mezza senza pubblicità, io invece mi fermo ogni venti minuti e ne sono felice. Quindi direi che non siamo in concorrenza”.

Barbara d’Urso ha poi anche parlato dell’assenza del pubblico nello studio di Pomeriggio Cinque:

“Con Live Non è la d’Urso siamo stati i primi a cui è stato tolto il pubblico in studio, ed è stato un trauma. Perché passare da 270 persone che ridono, applaudono, giocano, a essere soli è spiazzante. Sentivo l’eco nello studio vuoto. Per adesso sono senza pubblico anche a Pomeriggio Cinque, poi vedremo“.

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Nel corso del programma, infatti, Barbara d’Urso ha anche rivelato chi sono le conduttrici con le quali ha un legame di amicizia.