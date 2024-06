Barbara d’Urso passa davvero a TeleSud? La conduttrice replica ai rumor (FOTO)

NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2024

Barbara d'Urso

In queste ultime ore Barbara d’Urso ha replicato ai rumor sul suo futuro in televisione. Ecco le sue parole

Negli scorsi giorni si vociferava che Barbara d’Urso avrebbe potuto lavorare per l’emittente locale TeleSud. In queste ultime ore la conduttrice è intervenuta sui social per spiegare la situazione.

Il chiarimento di Barbara d’Urso

Come ben sappiamo Barbara d’Urso è stata la conduttrice, insieme a Elettra Lamborghini e Francesco Facchinetti, di un evento dedicato al Trapani Calcio. Ad anticipare la sua presenza dei manifesti spuntati online e le parole di Valerio Antonino, patron del Trapani e proprietario della rete TeleSud:

“Ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione. Noi metteremo dei punti vendita delle bandiere…”.

In molti, di conseguenza, hanno creduto che Barbara avrebbe potuto trovare una nuova casa proprio in tale emittente. Eppure non sarà così, almeno nel breve termine, perché presto sarà occupata con nuovi progetti lavorativi. Lo ha spiegato la conduttrice stessa pubblicando una Story sul proprio profilo Instagram:

“Le recenti parole del presidente Valerio Antonino, che ringrazio per la stima che mi ha dimostrato, possono essere state interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un’intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, TV di sua proprietà e in rapida espansione, e io ne sono onorata.

Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe comunque in alcun modo la mia presenza in video”.

La spiegazione di Barbara d’Urso

Al momento non possiamo ancora sapere quali siano questi impegni lavorativi che la occuperanno e nemmeno se si tratta di un ritorno sul piccolo schermo oppure no.

Non appena avremo notizie aggiuntive non esiteremo ad aggiornarvi. Per adesso non possiamo fare altro che attendere con la consapevolezza che i fan non vedono l’ora di rivederla alla conduzione di qualche programma.