In occasione della conferenza stampa di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha parlato dei possibili battibecchi che si potrebbero creare con la giuria e se ha paura di ciò: “Temo i passi di danza, non lei”.

Barbara d’Urso parla di Selvaggia Lucarelli

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i protagonisti più attesi di questa edizione c’è senza dubbio Barbara d’Urso, pronta a rimettersi in gioco sulla pista da ballo dopo una lunga assenza dalla televisione.

Durante l’incontro con i giornalisti, la conduttrice ha affrontato con disinvoltura anche una delle questioni più chiacchierate di questa stagione: il possibile scontro con Selvaggia Lucarelli, da anni giudice temuta e schietta del programma. Con tono sereno e un pizzico d’ironia, Barbara d’Urso ha chiarito:

“Non ho paura; la giuria fa il suo ruolo. Io ho solamente paura, vi giuro, di ballare. Dopo può succedere qualunque cosa. Faranno il loro lavoro tutti. Ognuno in quella giuria ha la mia stima peraltro, e giuro che è vero. Trovo Selvaggia una donna simpatica e molto intelligente; non ho bisogno di sviolinare Selvaggia perché è tanto intelligente da capire che non lo sto facendo.”

Parole quelle di Barbara d’Urso che mostrano apertura al confronto e nessuna voglia di creare tensioni inutili né con Selvaggia Lucarelli né con gli altri membri della giuria. Anzi, la conduttrice ha ironizzato sulle sue vere preoccupazioni:

“Il mio problema adesso è imparare quei maledetti passi che ha messo Pasquale La Rocca e ricordarmeli.”

Oltre al tema Lucarelli, Barbara ha anche smentito elegantemente i rumor sul suo presunto cachet stellare, senza però scendere nei dettagli. Durante la stessa conferenza, anche Milly Carlucci ha parlato della giurata più discussa, commentando con soddisfazione il “no” di Selvaggia al Grande Fratello:

Insomma, clima disteso e voglia di mettersi in gioco: Barbara d’Urso è pronta a ballare… anche se per ora teme più i passi di danza che i giudizi della giuria e di Selvaggia Lucarelli!