Dopo i rumor sul suo cachet di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha deciso di fare chiarezza. A seguito di numerosi pettegolezzi emersi sui giornali e in rete, la conduttrice ha spiegato com’è andata davvero…

Barbara d’Urso fa chiarezza sul cachet

Fin dal suo annuncio in tanti hanno parlato dell’ingresso di Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le Stelle, facendo anche delle varie supposizioni e lanciando indiscrezioni sul suo presunto cachet ‘stellare’.

Non molto tempo fa il direttore di Novella2000 Roberto Alessi ha preso le difese della conduttrice spiegando che le cose starebbero diversamente in realtà. Barbara d’Urso oggi, per la prima volta, ci ha voluto mettere un punto. La presentatrice, entrata tra i partecipanti di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ci ha tenuto a fare un appunto e chiarezza una volta per tutte:

Si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. È molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti quanti, il cachet che mi è stato proposto da Ballando. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi“, ha detto Barbara d’Urso oggi durante la conferenza stampa del dance show, come ripreso da Davide Maggio.

Spera che ora con questa precisazione non ci sia più bisogno di spiegare ulteriormente come stanno ancora le cose.

Barbara d’Urso è carica e non vede l’ora di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle, così come tutti gli altri protagonisti di questa edizione. Si è detta molto felice di avere preso questa decisione e no, non è più avanti degli altri nella preparazione come era stato insinuato. È a pari livello con tutti gli altri e si vuole mettere in gioco.

Lo spettacolo sta per iniziare ed è fissato a sabato 27 settembre, in prima serata su Rai 1.