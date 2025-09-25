Come emerso nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello. Milly Carlucci oggi in conferenza stampa, in occasione della nuova edizione di Ballando con le Stelle (in cui la giornalista è giurata), ha detto la sua…

Milly Carlucci sul “no” di Selvaggia Lucarelli al GF

Selvaggia Lucarelli ha detto “no” alla proposta di diventare opinionista del Grande Fratello, e Milly Carlucci non potrebbe esserne più felice. La notizia del rifiuto è stata resa nota dal giornalista Giuseppe Candela attraverso la rubrica “Che chi dice…” pubblicata sul settimanale Chi.

LEGGI ANCHE: Barbara d’Urso commenta i rumor sul cachet a Ballando con le Stelle

Nel commentare la scelta di Selvaggia, Milly Carlucci ha espresso tutta la sua stima per la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, sottolineando quanto la sua presenza sia preziosa per lo show del sabato sera:

“Sono contenta che ogni sabato sera stia lì al bancone, perché porta un pensiero insolito, mai banale. È una donna intelligente e le donne intelligenti vanno mostrate al pubblico. Soprattutto alle ragazze più giovani”, ha dichiarato Milly Carlucci in conferenza stampa come riportato da Davide Maggio.

Ma non si tratta solo di apprezzamento professionale. La conduttrice di Rai 1 ha anche messo in luce un tratto distintivo della personalità di Selvaggia Lucarelli che ritiene fondamentale.“È una persona dalla libertà assoluta”, ha affermato, rimarcando quanto stimi la giornalista.

Il “no” al Grande Fratello, quindi, non è solo un rifiuto a un’altra esperienza televisiva. Si tratta di altro. Ovvero anche di una conferma del legame forte tra Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci così come verso Ballando con le Stelle.

Ora dunque manca davvero poco. Presto rivedremo ancora una volta la giudice accanto ai suoi colleghi. E, come sempre, avrà il compito di commentare le esibizione di maestri e concorrenti nel dance show di Rai 1, in onda da sabato sera.