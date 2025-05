In queste ultime settimane si è insistentemente parlato di un possibile arrivo di Barbara d’Urso in Rai. Adesso però spunta la verità sulle voci di corridoio. Ecco cosa sta accadendo e le ultime news sul futuro della conduttrice.

La verità su Barbara d’Urso in Rai

Sono trascorsi quasi due anni da quando Barbara d’Urso ha detto addio a Mediaset e a Pomeriggio Cinque. Da quel momento la celebre conduttrice ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita, tuttavia in molti attendono con ansia il suo ritorno sul piccolo schermo. Solo nelle ultime settimane a farsi largo in rete sono state alcune insistenti voci di corridoio, che hanno parlato di un possibile arrivo della d’Urso in Rai. Ma non solo.

Stando a quanto è emerso, la presentatrice partenopea avrebbe dovuto prendere in mano le redini di un contenitore di ‘emotainment’, che sarebbe dovuto andare in onda il sabato pomeriggio, per fare concorrenza a Silvia Toffanin e a Verissimo. La data di partenza di questo nuovo programma sembrava essere fissata per gennaio 2026. Tuttavia adesso arrivano nuove informazioni che rimettono tutto in discussione. Vediamo cosa sta accadendo.

Stando a quanto apprende l’Adnkronos infatti sembrerebbe che, almeno per il momento, Barbara d’Urso non approderà in Rai. Questo quanto si legge sul portale: “Le ipotesi che la riguardavano avrebbero incontrato ostacoli insormontabili, che di fatto rendono al momento impossibile annunciare, nella presentazione dei palinsesti autunnali prevista per fine giugno, un suo rientro in Rai nella stagione ’25-’26”.

Al momento dunque non ci sarebbe spazio per la d’Urso in Rai. Non è da escludere tuttavia che nei mesi a venire si chiudano le trattative tra la conduttrice e l’azienda. Il pubblico intanto non smette di attendere il ritorno di Barbara sul piccolo schermo. Non resta che attendere però per scoprire cosa accadrà prossimamente.