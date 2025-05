Nel corso di una recente intervista, Nicolò Filippucci ha parlato per la prima volta delle polemiche legate alla sua eliminazione da Amici 24. Ecco le dichiarazioni del cantante.

Le parole di Nicolò Filippucci

In questi giorni il nome di Nicolò Filippucci è ovunque. Chi ha seguito Amici 24 sa bene che il cantante è stato eliminato dal programma nel corso della semifinale, a un passo dall’ultima puntata. A quel punto la stragrande maggioranza del pubblico si è scagliato contro la decisione dei tre giudici e in molti hanno preso le parti del giovane artista. In molti infatti vedevano Nicolò come il possibile vincitore di questa edizione del talent show e così sui social è scoppiata la polemica. Adesso però, a distanza di qualche giorno dall’accaduto, a rompere il silenzio è stato proprio il cantante.

Nel corso di un’intervista con gli amici di Webboh su RDS Next, Nicolò Filippucci ha parlato per la prima volta delle polemiche sulla sua eliminazione. Il giovane artista ha così fatto sapere di rispettare a pieno la decisione dei tre giudici del Serale e ha dunque affermato:

“Sono rimasto colpito da tutto l’affetto delle persone. Non me l’aspettavo, è stato bello. Per quanto riguarda la mia uscita, noi eravamo giudicati da persone che erano molto competenti. Il dispiacere ci sta ovviamente, ci tenevo tanto, però rispetto assolutamente i pareri dei giudici. Sono persone che stimo tanto. Non ho problemi a riguardo. Adesso inizia la vita fuori, è stato un percorso che mi ha dato tanto”.

Tra poche ore nel mentre Nicolò Filippucci rilascerà il suo primo EP e contemporaneamente partirà per un lungo tour instore, durante il quale incontrerà tutti i fan che in questi mesi lo hanno supportato e sostenuto. Non mancheranno anche tante sorprese nelle prossime settimane e di certo le aspettative non verranno deluse.