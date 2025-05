A distanza di alcune ore dalla finale di Amici 24, Luk3 e Alessia si sono finalmente ritrovati. Le immagini del cantante e della ballerina di nuovo insieme hanno così fatto in breve il giro del web.

Luk3 riabbraccia Alessia

In questi mesi ad Amici 24 è nato l’amore tra Luk3 e Alessia. Nonostante alcuni alti e bassi, il cantante e la ballerina hanno superato i problemi e nelle ultime settimane, a seguito dell’eliminazione dell’ex allievo di Lorella Cuccarini dal programma, tra i due non sono mancate diverse dediche. Solo di recente Luca, nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, ha speso importanti dichiarazioni per Alessia e ha così affermato:

“È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.

Domenica sera nel mentre si è svolta la finale di Amici 24 e adesso che il talent show di Maria De Filippi è giunto al termine, i ragazzi sono tornati alle loro vite di sempre. In molti dunque hanno atteso con ansia il momento in cui Luk3 e Alessia si sarebbero riabbracciati e poche ore fa finalmente il cantante e la ballerina si sono mostrati insieme sui social. Proprio il giovane artista ha postato un video in cui lo vediamo in macchia non solo con la sua fidanzata ma anche con Daniele Doria, vincitore di questa edizione di Amici. I tre hanno così cantato a squarciagola l’ultimo singolo di Luca, Bianca Prada, e ovviamente in breve la clip ha fatto in breve il giro del web.

Finalmente dunque il cantante e la ballerina si sono riabbracciati e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.