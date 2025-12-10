Nel corso di una nuova intervista, Nikita Perotti si sbilancia sul rapporto con Andrea Delogu. Ecco cosa ha affermato il maestro di Ballando con le Stelle.

Parla Nikita Perotti

Una delle coppie più amate tra quelle ancora in gara a Ballando con le Stelle è senza dubbio quella formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice infatti è già vista come una delle potenziali vincitrici di questa edizione del talent show e solo la prossima settimana scopriremo se sarà realmente lei a vincere il programma. Nel mentre anche fuori dalla pista pare essere nato un rapporto speciale tra la presentatrice e il suo maestro, che sembrano essere complici e in perfetta sintonia.

Solo nelle ultime ore a rompere il silenzio è stato proprio Nikita, che è tornato a parlare del legame con Andrea, esponendosi ufficialmente. Ammettendo di essersi già innamorato di donne più grandi in passato, Perotti al settimanale Chi confida: “Sì, mi sono innamorato di persone più grandi e potrebbe succedere ancora. Il nostro feeling è tutto reale. Abbiamo un rapporto speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno. È qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in altro. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore”.

Ma non è finita qui. Nikita Perotti ha infatti anche ricordato la tragedia che ha colpito poche settimane fa Andrea Delogu. Il ballerino ha deciso di stare vicino alla conduttrice e, parlando di quei giorni difficili, ha affermato: “Ho avuto paura. Non sapevo come gestire questa situazione, non avevo mai vissuto nulla del genere. Per quanto riguarda, invece, sostenerla, ero sicuro al 200 per cento, ero prontissimo. Volevo starle accanto a tutti i costi”.

Ma cosa accadrà dunque nel corso della finale di Ballando con le Stelle? Andrea e Nikita riusciranno a vincere il programma? Non resta che attendere per scoprirlo.

