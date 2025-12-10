Quali sono le anticipazioni di Forbidden Fruit per la puntata di oggi 10 dicembre 2025? Ecco la trama completa

Conosciamo le anticipazioni di Forbidden Fruit per oggi 10 dicembre 2025? Ecco cosa succede nella puntata odierna.

LEGGI ANCHE: Nuh lotta per la vita, caos e ricatti a casa Sansalan: le anticipazioni de La notte nel cuore del 10 dicembre

Anticipazioni Forbidden Fruit oggi 10 dicembre 2025

Cosa prevede la puntata di oggi? Le anticipazioni ci svelano che per Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan c’è una brutta sorpresa.

Si trovano chiusi in una prigione dopo una rissa durante l’addio al celibato di Dundar.

Con l’aiuto di Alihan e del suo avvocato, fortunatamente, riescono ad uscire.

Intanto Zeynep è stupida dall’amicizia nata tra il suo ex Alihan e il suo attuale compagno Dundar. Riguardo al matrimonio con quest’ultimo, però, si sente molto confusa.

Intanto Halit è una furia con Yildiz per la festa di addio al nubilato organizzata per Zeynep.

Piano piano andando avanti con la trama scopriremo anche come finisce Forbidden Fruit. Intanto godiamoci queste puntate e vedremo insieme come procede passo passo.

Quando va in onda Forbidden Fruit su Canale 5

Ogni puntata di Forbidden Fruit quando va in onda? Gli episodi sono trasmessi dal lunedì al sabato.

Ma occhio, perché questa settimana c’è un importante cambio d’orario. La puntata è prevista all’incirca intorno alle 14:10, subito dopo Io sono Farah (QUI LE ANTICIPAZIONI DETTAGLIATE) che prende lo slot delle 14:00 per circa 10 minuti al giorno.

Al momento, peraltro, per chi se lo stesse domandando, stiamo vedendo la seconda di sei stagioni totali della dizi turca.

Dove vedere in TV e streaming

In TV dove vedere la serie turca? L’amata serie turca viene trasmessa su Canale 5. Ma non solo.

La puntata di oggi di Forbidden Fruit è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Mediante la piattaforma c’è modo di poter recuperare anche gli episodi precedenti e i video della puntata di oggi.

Non perdetevi tutte le altre anticipazioni della serie televisiva!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.