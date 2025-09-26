Barbara d’Urso ha smentito che la sua partecipazione a Ballando con le Stelle sia un “ripiego”, soffermandosi poi sulla sua uscita da Mediaset come un momento doloroso ma ancora non del tutto chiuso. Svelerà mai la verità? Ecco cosa ha raccontato…

Le parole di Barbara d’Urso

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso è tornata a parlare del suo attesissimo ritorno in TV, dopo l’uscita da Mediaset che ha fatto discutere. Con il suo consueto carisma e una punta di emozione, la conduttrice ha chiarito subito un punto: la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci non è un ripiego.

“Ballando non è un ripiego, sono orgogliosissima di essere qui”, ha detto Barbara d’Urso, confessando anche di sentirsi “atterrita” all’idea di mettersi alla prova in un ruolo completamente diverso da quello in cui il pubblico era abituato a vederla.

“Mi sono detta: Ok Carmelita, sei caduta o ti hanno fatto cadere. Adesso riparti, ma fallo in un modo diverso. Questo può aiutare anche gli altri a capire che non sono quella che pensano”, ha spiegato Barbara d’Urso, con un chiaro riferimento alla narrazione fatta su di lei dopo l’addio a Canale 5.

Parlando proprio della fine della lunga collaborazione con Mediaset, Barbara ha lasciato intendere che ci sono ancora molte cose da raccontare: “Avendo 50 anni di carriera alle spalle, Barbara d’Urso è tante cose. A quel tempo facevo quello che l’azienda chiedeva. Ora, Milly e la Rai mi chiedono di ballare e di essere me stessa”.

E sul se e quando parlerà veramente di ciò che è successo, la sua risposta è rimasta, come sempre, un piccolo mistero. Come ripreso da Fanpage.it che ha posto la domanda, la conduttrice ha detto: “Sono imprevedibile. Potrebbe essere a Ballando… oppure mai”. Racconterà mai la sua Barbara d’Urso? Chissà forse un giorno svelerà la sua versione dei fatti….