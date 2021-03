Barbara Palombelli biografia, figli adottivi, marito, dove vive e altre curiosità

È stata selezionata fra i volti più istituzionali per salire sul palco dell’Ariston. Prima di lei, lo scorso anno, è toccato a Laura Chimenti e Emma D’Aquino. Stiamo parlando di Barbara Palombelli, giornalista di lungo corso che dopo diversi anni a Mediaset è pronta alla più speciale delle incursioni nel mondo Rai. Ad invitarla, Amadeus in persona il quale – come dichiarato da lei stessa sui social – le avrebbe telefonato proponendole l’imperdibile avventura. E proprio in attesa di questa, scopriamo meglio chi è Barbara Palombelli, attraverso la sua biografia, e le notizie su dove abita, chi sono i suoi figli adottivi, il marito e tanto altro ancora.

Chi è Barbara Palombelli

Per conoscere chi è Barbara Palombelli cominciamo da quei dati che ne tracciano un breve identikit: quanti anni ha, quanto è alta, qual è la sua famiglia, se ha un profilo Instagram e Twitter, se è fidanzata o sposata e se e quanti figli ha.

Attualmente, Barbara Palombelli ha 67 anni d’età, la sua altezza è 1,67 cm, è sposata con il politico Francesco Rutelli con il quale ha un figlio naturale e tre figli adottivi, non ha Twitter ma gestisce personalmente un profilo Instagram verificato.

Approfondiamo ora questi dati cominciando dalla biografia, e spaziando poi dalla carriera alla vita privata della giornalista.

Biografia

Ecco una breve biografia di Barbara Palombelli, la cui data di nascita – avvenuta a Roma – cade il 19 ottobre 1953 (sotto il segno della Bilancia). I suoi genitori si chiamavano Carlo Palombelli e Manuela Micheli, i quali oltre che di Barbara erano anche papà e mamma del fratello Paolo Palombelli.

Barbara compie studi classici e poi si laurea in Lettere con tesi di Antropologia. Sin dagli anni dell’Università s’interessa di politica, cronaca e giornalismo. Così, dopo una parentesi da radioconduttrice per Radio Due, entra a far parte del team dell’Europeo di Mario Pirani e inizia la sua carriera da cronista. Passa dal Corriere della Sera, La Repubblica e infine Panorama, di cui per un periodo fu anche vice-caporedattrice. Nel ’91 riceve anche il titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Cossiga.

Successivamente – e sono i primi anni Duemila – approda nella nascente La7 dove insieme a Giuliano Ferrara conduce Otto e mezzo. Da lì sembra innamorarsi ufficialmente del piccolo schermo (in realtà aveva già collaborato in passato per alcune trasmissioni televisive), e passa a Mediaset. Per le reti del Biscione si occupa di alcune rubriche tra Mattino e Pomeriggio 5, finché nel 2013 non rimpiazza la transfuga Rita Dalla Chiesa alla testa di Forum.

Impossibile allora non sottolineare, all’interno della sua più ampia biografia, che con Barbara Palombelli lo storico programma di Canale 5 e Rete 4 torna a registrare ottimi ascolti. L’azienda le dimostra piena fiducia affidandole anche la guida di Stasera Italia, contraltare di Otto e Mezzo ora nelle abili mani di Lilli Gruber.

Oggi Barbara Palombelli è una delle donne più attive della TV, e vanta un record di presenza fisica sul piccolo schermo insieme a colleghe altrettanto stacanoviste come Barbara d’Urso. È rinomata per la vasta cultura storica e politica, per la capacità di restare aggiornata su qualsiasi evento nel mondo, anche se ha una predilezione per la politica italiana (almeno, di quella fatta bene).

Marito e figli adottivi

Chi sono il marito e i figli adottivi di Barbara Palombelli? Come abbiamo visto dalla sua biografia, Barbara Palombelli è sposata a Francesco Rutelli, diventato suo marito in due occasioni diverse. Una prima nel 1982, quando la coppia si unì civilmente, e una seconda nel 1985 quando invece scelse di convolare a nozze anche in chiesa.

Durante un’intervista a Oggi è un altro giorno Francesco Rutelli, storico sindaco di Roma e già leader dell’Ulivo e della Margherita, ha raccontato che all’inizio non nutriva aspettative nel fidanzamento. “Sembrava un fidanzamento occasionale, che dovesse durare poco”, ha detto.

Invece, il loro matrimonio dura da quasi quarant’anni. Dal primo incontro in Via Palombella (“Un auspicio”, ha commentato sempre Rutelli), al viaggio di nozze all’avventura (“Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo”), fino al primogenito.

Barbara Palombelli e il marito Francesco Rutelli hanno infatti un figlio naturale nato nello stesso anno del matrimonio. Giorgio Rutelli, oggi giornalista del portale Formiche.net, ha 39 anni e ha reso i genitori nonni del piccolo Carlo Stefano.

Nel 1993, però, la coppia vuole allargare la famiglia e parte per l’Equador. Da qui Barbara Palombelli e il marito prenderanno il primo dei loro tre figli adottivi: Francisco. Le altre due, Serena e Monica, arriveranno da una casa famiglia e dopo un periodo di affido nel 2000.

Le figlie Serena e Monica

Oggi tutti e tre i figli adottivi di Barbara Palombelli sono grandi e indipendenti. Due anni fa Serena Rutelli ha partecipato al Grande Fratello, e qui ha avuto un fugace contatto con la madre naturale che però non ha voluto portare avanti.

Lei e Monica sono sorelle biologiche e state abbandonate in una struttura per bambini disagiati dal papà, descritto come uomo a tratti violento. La madre naturale di Serena e Monica Rutelli, invece, pare fosse una donna con gravi problemi economici costretta a una vita d’indigenza.

Attualmente, Serena e Monica condividono casa e lavorano entrambe per una catena di centri estetici ma in due sedi differenti. Serena ha avuto una lunga storia naufragata dopo un lungo strascico di recriminazioni, mentre Monica pare in procinto di convolare a nozze col fidanzato.

Barbara Palombelli sui figli

Difficilmente Barbara Palombelli o il marito si confidano con i media a proposito della loro vita privata o dei figli. Tuttavia, negli anni si registra qualche eccezione. Per esempio un’intervista a Verissimo in cui la giornalista, parlando del nido familiare, racconta:

“Francesco dice sempre che abbiamo messo su un circo, Giorgio che volevo una famiglia tipo quella di Mamma ho perso l’aereo”.

In particolare, poi, la Palombelli ha rievocato il momento dell’adozione in Equador, che è stato sia per lei che per il marito occasione per ritrovare la Fede.

“Francisco ci attendeva con un fiore in mano. Da subito mi ha chiamato ‘mamita’. Quando sono andata in Equador per adottare Francisco ho ritrovato la fede, perché ho visto cosa fanno i missionari, le suore e i sacerdoti”.

Anche Francesco Rutelli, nella solita intervista a Oggi è un altro giorno, si è espresso sullo stesso argomento.

“Il primo figlio siamo andati ad adottarlo in Equador. È stata e rimane una scelta difficile per ogni bambino che abbiamo adottato. Non è facile adottare un bambino che ha una storia pregressa importante… Ci hanno insegnato tanto, ognuno di loro”.

Ma dove vive questa grande famiglia?

Dove vive Barbara Palombelli

Ora che abbiamo letto la sua biografia e conosciuto tutta la famiglia, rispondiamo ad un’altra curiosità su Barbara Palombelli: dove vive la giornalista?

Secondo quanto lei stessa ha più volte dichiarato e stando alle nostre fonti, il volto di Rete 4 ha casa a Roma. Qui abita insieme al marito e ai loro animali domestici, mentre i figli vivono ormai in appartamenti indipendenti.

Polemica Sanremo 2021

L’invito che Amadeus ha rivolto a Barbara Palombelli per accompagnarlo nella terza serata di Sanremo 2021 come co-conduttrice ha sollevato una polemica nel mondo Rai. A osteggiare l’arrivo della giornalista al Teatro Ariston ci hanno pensato alcuni nomi dell’azienda, critici verso la scelta di un volto tanto rappresentativo della concorrenza.

Vittorio Di Trapani (Usigrai) ha twittato: “Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”.

Il consigliere Riccardo Laganà, sempre via Twitter, è parso del medesimo avviso, e con sarcasmo ha commentato: “Tra le professioniste dell’informazione del #ServizioPubblico, quest’anno, non ne abbiamo trovate altre ugualmente meritevoli. A questo punto mi aspetto la premiazione dei Telegatti su #Rai1. Ovviamente in appalto totale”.

La replica di Amadeus, a voler placare ogni attacco, è arrivata su La Repubblica: “Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due: o, come dice Fiorello, attiro polemiche. Oppure a Sanremo tutto diventa polemica!”.

L’annuncio di Barbara Palombelli via Instagram

Intanto, dal suo profilo Instagram, Barbara Palombelli si godeva invece la soddisfazione di essere stata cercata dal direttore artistico e autore del festival per questo cruciale appuntamento di Sanremo 2021. E fra l’euforia e l’orgoglio, scriveva:

“Ho ricevuto una telefonata di Amadeus… e sarò a Sanremo con lui venerdì 5 marzo! Sono stata al festival varie volte come giornalista e in giuria, ma questa volta è diverso: salirò sul palco!!! Sarà un’emozione pazzesca, incredibile: Sanremo è casa, è famiglia, è la nostra memoria, sono mio padre e mia madre che guardano la TV con noi bambini… Quest’anno, poi, sarà un’edizione speciale! Il pensiero correrà a tutti quelli che hanno sofferto e sarà ancora più importante mostrare un Paese unito che saprà ritrovare nella musica, come ha sempre saputo fare nella sua storia, una grande energia per rinascere!! Grazie Amadeus! E grazie alla mia meravigliosa azienda, Mediaset, che mi autorizza da andare!!”.

Così facendo, Barbara Palombelli ha reso noto che subito dopo aver preso contatti con il conduttore di Sanremo 2021, ha dovuto chiedere un “lasciapassare” ai vertici del Biscione. Ma com’è sempre accaduto in certi casi, Mediaset non si è opposta, perciò stasera la giornalista salirà, o meglio scenderà le scale dell’Ariston pronta a indossare le inedite vesti di “valletta”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.