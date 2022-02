1 Barù fa una battuta su Miriana Trevisan

Ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno festeggiato il carnevale. Alcuni di loro si sono travestiti e hanno ballato e bevuto. Scene alle quali siamo abituati ad assistere al sabato sera. L’atmosfera sul web, però, sarebbe stata rovinata da una battuta, considerata di cattivo gusto, nei confronti di Miriana Trevisan. Nel video qui sotto, infatti, troviamo Barù e Jessica seduti su un divanetto a guardare gli altri. A un certo punto una voce fuori campo, quella di Giucas, chiede da cosa fosse vestita Miriana. La Selassié risponde: “Da dama“. La segue a ruota il gieffino che replica: “Da zoc***a“.

Il web se la sarebbe presa forse solo con il vippone, probabilmente. Se non fosse che le parole uscite dalla sua bocca hanno fatto ridere Jessica. Questo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e su Twitter ne sono state dette di tutti i colori. Chi ha usato parole molto forti: “Miriana è una ce**a dato che anche ieri sera, mentre parlava con Jessica, ha insinuato che Soleil ci stesse provando con Barù. Ma è schifoso il fatto che il cinghiale le abbia dato della zoc**la e Jessica si è messa pure a ridere. Mio Dio che due di teste di c***o“.

Altri, invece, hanno affermato: “Ha dato della zo***la a Miriana e l’amichetta Jessica invece di indignarsi si fa la risata! Katia ha ragione su di lei. Ha perso la dignità per andare dietro a un uomo che non prova interesse per lei ! Ridicolaaaa“.

Sembra che, in effetti, quest’ultima persona abbia ragione. Il vippone, infatti, ha rivelato a più persone di considerare Jessica soltanto un’amica e nulla più. Andiamo a rivedere le sue parole…