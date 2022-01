1 Il commento di Barù

Ieri sera è andata in onda la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip, dove si è a parlato del latin lover Barù per uno spaccato, ma in particolare dello scontro generazionale tra Katia Ricciarelli, Lucrezia Selassié e non solo. A intervenire direttamente in Casa è stato Alfonso Signorini che ha spiegato, però, perché lui e il GF hanno deciso di non squalificare nessuno dei concorrenti, ma fare piuttosto un bel discorsetto:

“L’accoglienza non è nelle parole di Katia, che abbiamo stigmatizzato e condannato. Rispetto non è nelle parole di Lulù con cui ha apostrofato Katia o Soleil. Ho sentito dire una frase molto interessante: ‘qui dentro siamo tutti uguali’. Sulla carta siamo tutti uguali, ma ciascuno di noi è diverso. Ciascuno di noi si porta la sua storia, la sua vita, la sua professionalità di cui noi dobbiamo avere un enorme rispetto. Questo non significa che la signora Ricciarelli possa dire tutto quello che le passa per la testa, non giustifica a dire ca****e, ma significa avere rispetto, anche se dice ca****e. Soprattutto da parte di chi non ha esperienza. E spesso accade nei giovani questo. Mancanza di ascolto, ma voi ascoltate quando vi parlate tra voi? Mettiamoci ad ascoltare l’altro, evitiamo di dire banalità, riflettiamo su tutto quello che diciamo, poniamoci una linea guida”.

Le parole del conduttore sembrano aver poco convinto Barù. Stando a quanto raccolto dagli utenti della rete, infatti, il nipote di Costantino della Gherardesca ha commentato il mancato provvedimento disciplinare nei confronti della cantante lirica. Ecco quanto raccolto dai siti di Isa & Chia e Blog Tivvù: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fuck*d. Cose brutte!

Pare quindi che Barù Gaetani non ha per nulla gradito come è stata affrontata la questione in puntata. Nel frattempo Sophie Codegoni insieme a Soleil Sorge l’hanno spinto a non chiudere del tutto la porta a Jessica Selassié e che tra loro potrebbe nascere qualcosa. Continua…