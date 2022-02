1 La proposta piccante di Barù

Ieri pomeriggio al GF Vip Jessica Selassié si è lasciata andare a una confidenza con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I tre si sono ritrovati a chiacchierare in giardino, quando a un certo punto la Princess ha fatto sapere di aver ricevuto una proposta indecente da parte di Barù. Il tutto pare sia successo in confessionale, almeno stando alle dichiarazioni della ragazza. Tra lei e l’esperto di food non è ancora scattata la scintilla, nonostante lei sia propensa ad intraprendere una conoscenza, lui sembra mantenere le distanze.

Tra una chiacchiera e l’altra Jessica Selassié rivolgendosi ai Basciagoni (questo il nome dato alla coppia formata da Alessandro e Sophie) ha detto, come gentilmente raccolto da Blog Tivvù: “Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale…“.

Dopo quanto spiegato da Jessica Selassié, Alessandro Basciano sembra essere rimasto piuttosto sorpreso che Barù abbia detto una cosa del genere alla sua amica e inizialmente ha semplicemente commentato con un: “Io sto volando altissimo!”. A quel punto, Jessica ha proseguito ancora: “Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso’ “. Successivamente, apprese queste parole, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto una battuta a Jessica (che sembra essere poco piaciuta sia a Sophie che ai fan del GF Vip): “Vabbè, fatti dare sta botta da Barù…”

Poco dopo, Sophie Codegoni ha deciso di esporsi a riguardo e ha ribattuto rivolgendosi a Jessica Selassié dopo le parole di Barù: “Amo, ma dagli tu una botta in testa a Barù!”.

Sì però figlia svegliati, perché che lui faccia schifo è assodato ma se gli corri dietro, sapendo tutte queste porcherie, manco tu ci fai bella figura. E che cazzo… #gfvip pic.twitter.com/OYk5COvHXv — Steffy (@Steffy96554979) February 11, 2022

Questa quindi la proposta indecente di Barù a Jessica Selassié. La situazione tra i due, probabilmente, sarà affrontata nel corso della puntata di lunedì del GF Vip. Staremo a vedere. Intanto a proposito dei due e del rapporto che hanno creato in Casa si è espressa Clarissa Selassié…