Basciagoni, il padre e il manager di lui intervengono dopo la rottura

9 Ottobre 2023

Sophie Codegoni

La rottura tra i Basciagoni

Dopo tanto rumore nelle scorse settimane è giunta ieri la notizia che i Basciagoni, ovvero, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono ufficialmente lasciati. Il gossip era giunto alla redazione di Novella 2000 il 2 settembre e l’influencer aveva confermato una crisi in corso, ma l’allarme era poi rientrato. Ora però pare sia successo l’irreparabile e dunque si è giunti alla rottura.

Il messaggio di Sophie Codegoni ieri è stato piuttosto chiaro. L’ex vippona ha parlato di cose gravi accadute, senza entrare nei dettagli. La stessa ha confidato poi di aver bisogno di tempo per metabolizzare, dato che l’umore non è dei migliori: “Sono a pezzi in questo momento”, ha detto. Poi ha ringraziato i fan Basciagoni e chiesto comprensione e rispetto. Ma Alessandro Basciano in tutto ciò?

Se Sophie Codegoni ha deciso di intervenire e svelare come stanno realmente le cose, lui per ora si è chiuso nel suo silenzio. Ma non è escluso possa palesarsi da qui ai prossimi giorni e raccontare la sua versione dei fatti. La situazione tra i Basciagoni quindi è molto delicata. Intanto a parlare per lui ci hanno pensato il suo papà e il suo manager. “Abbiate rispetto per un momento così delicato!! Il tempo è galantuomo, sempre…”, ha scritto l’agente tra le storie di Instagram.

La storia Instagram del manager di Alessandro Basciano

Storia che ha fatto il giro tra i fan dei Basciagoni, dispiaciuti per l’accaduto. Successivamente a dire la sua anche Beppe Basciano, il papà di Alessandro e dunque ormai ex suocero di Sophie Codegoni: “Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono. Grazie”, si legge nel post pubblicato via social.

Le parole del padre di Alessandro Basciano sulla rottura tra i Basciagoni

Non ci resta dunque che attendere e capire se Sophie Codegoni tornerà ad aggiungere dell’altro e se Alessandro Basciano vorrà esporsi pubblicamente dopo la rottura. Attendiamo novità. In ogni caso Novella2000.it è a completa disposizione dei Basciagoni nel caso volessero intervenire.