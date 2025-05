Non solo Temptation Island! Il palinsesto televisivo di Mediaset quest’estate si arricchisce grazie anche al ritorno di Battiti Live 2025! Scopriamo tutte le novità come quando inizia, le puntate, chi sono i presentatori, i biglietti e le tappe e dove lo fanno in TV e in streaming!

Quando inizia Battiti Live 2025?

L’estate 2025 si prepara a diventare ancora più calda e coinvolgente con il ritorno di uno dei programmi musicali più attesi.

Battiti Live 2025 quando inizia? Il programma musicale che da anni fa ballare e cantare tutta Italia ha come data di avvio fissata lunedì 7 luglio 2025.

Un’altra edizione che promette spettacolo, grandi ospiti e tante emozioni.

Quante puntate sono di Battiti Live e le tappe

Passiamo ora alle puntate: quante sono e le tappe di Battiti Live 2025 quali saranno?

Se avverrà come nella precedente edizione potrebbero essere cinque gli appuntamenti. Ma non è detto si possa dilungare! Vedremo.

Tra le location: Taranto, Manfredonia, Andria, Ostuni, Galatina, Trani, Bitonto, Gallipoli, Bari e Mesagne.

I biglietti

Per chi desidera vivere l’esperienza dal vivo, i biglietti per partecipare a Battiti Live sono come ogni anno in vendita online e nei punti autorizzati.

Si tratta di un’occasione imperdibile per cantare dal vivo le hit più amate dell’estate insieme ai propri idoli.

Chi sono i presentatori di Battiti Live?

Ci saranno novità sui conduttori invece? A chi si chiede chi sono i presentatori di Battiti Live 2025 possiamo dare una risposta.

La trasmissione vedrà al timone ancora una volta dalla coppia affiatata composta da Ilary Blasi e Alvin, due volti amatissimi che accompagneranno il pubblico nelle serate live ricche di musica e divertimento.

Perché la Gregoraci non fa più Battiti Live? A parlare della sua mancata presenza è stata proprio la conduttrice in diverse interviste.

I cantanti

Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana e internazionale, con tanti ritorni e diverse novità. Chi sono tutti i cantanti di Battiti Live 2025? Ancora non abbiamo la scaletta completa, ma alcuni di loro sono facilmente intuibili.

Tra gli artisti confermati ci saranno sicuramente star del calibro di Annalisa, Antonia e TrigNo da Amici 24, Fedez e Clara, Elodie, Alfa, Achille Lauro. E ancora Coez, The Kolors, Gigi D’Alessio, senza dimenticare il duo dei Coma_Cose e molti altri ospiti speciali.

Dove lo fanno Battiti Live in TV e streaming

Ultima, ma non ultima, la domanda: dove lo fanno Battiti Live 2025? È in diretta o registrato?

Il programma andrà in onda in diretta su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, accessibile da sito web, app o smart TV. Questo permetterà a tutti di non perdere neanche un istante dello show.

Il pubblico potrà anche seguire contenuti esclusivi, backstage e anticipazioni sui canali social ufficiali. Ricordiamo infine che l’evento è registrato e che sarà mandato in onda solo dopo la fine di esse.



L’estate 2025 si accende con Battiti Live e voi quali artisti attendete di vedere sul palco?