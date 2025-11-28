Un racconto intenso che svela l’ascesa del nuovo circuito privato pensato da Marikah Bentley, tra desideri raffinati, ambienti selezionati e un’eleganza che avvolge ogni dettaglio con magnetico mistero

L’inizio di un percorso privato e ricercato

La prima iniziativa esclusiva ideata da BDSM Absolute apre un capitolo completamente rinnovato nell’universo creato da Marikah Bentley, mente creativa che guida con determinazione un progetto culturale ormai riconosciuto come un punto di riferimento internazionale per l’erotismo di alto profilo. Questo debutto segna un momento decisivo: non rappresenta soltanto una serata riservata, perché introduce un circuito dedicato a un pubblico preparato, curioso, amante del lusso silenzioso e dell’estetica curata nei minimi dettagli.

Una filosofia costruita su raffinatezza e selezione

Il marchio BDSM Absolute sviluppa la propria identità attraverso eleganza, esclusività e una cura meticolosa degli elementi che definiscono l’atmosfera. Con questa visione, la Svizzera e il rinomato Pompeii Gentlemen’s Club diventano lo scenario ideale per questa prima esperienza privata, grazie a un’estetica armoniosa, ambienti discreti e un approccio coerente con la filosofia culturale del brand.

La scelta della location nasce dopo un lungo periodo di sopralluoghi e valutazioni in diverse nazioni, durante cui il team analizza stile, qualità del pubblico, sicurezza, professionalità e affinità con la visione del progetto. La decisione di iniziare fuori dall’Italia dimostra un intento preciso: affermare da subito la natura globale e ambiziosa del percorso.

Una location che amplifica la visione del brand

Il Pompeii Gentlemen’s Club offre un ambiente elegante e misurato, unendo discrezione e qualità elevata. Per BDSM Absolute, questo luogo non rappresenta una semplice scelta logistica: crea un contesto raffinato che amplifica il linguaggio estetico e concettuale del progetto. La tradizione svizzera legata alla riservatezza e agli standard alti rende questo esordio ancora più coerente e potente.

A tal proposito, Marikah Bentley dichiara: “Abbiamo individuato un club che rispecchia i nostri criteri estetici e culturali e che introduce alla perfezione il nostro viaggio internazionale. Desideravamo un primo passo che esprimesse la nostra idea di eccellenza”.

Riservatezza e prospettive future

Come da tradizione del brand, alcuni elementi rimangono volutamente protetti: data, programma e modalità di accesso verranno comunicati soltanto ai membri selezionati del circuito privato, per tutelare la qualità dell’esperienza e garantire massima esclusività e sicurezza.

“Iniziamo un’espansione che definisce un nuovo linguaggio del lusso consapevole e del desiderio evoluto”, conclude con visione e sicurezza Bentley.

Chi desidera scoprire i prossimi annunci dovrà seguire i canali ufficiali del progetto, dove ogni aggiornamento emergerà con quella discrezione elegante che caratterizza l’intero universo BDSM Absolute.

