Vittorio, nessun invito alla festa di compleanno per Alessio e Anita! Falsone gli lancia una bordata (VIDEO)

Nicolò Figini | 30 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Alessio Falsone ha risposto ad alcune domande dei fan e ha rivelato perché lui e Anita Olivieri non erano presenti al compleanno di Vittorio Menozzi.

La confessione di Alessio su Vittorio Menozzi

lo scorso fine settimana Vittorio Menozzi ha festeggiato il suo ventiquattresimo compleanno e ha invitato tutti i gieffini con i quali ha legato di più. Tra i grandi assenti molti fan hanno potuto notare la mancata partecipazione di Beatrice Luzzi, con la quale il modello ha però rivelato di essere ancora in ottimi rapporti.

L’attrice però non è stata l’unica a non prendere parte alla festa, in quanto tra gli ex concorrenti abbiamo potuto anche constatare l’assenza di altre persone. Tra queste possiamo citare Alessio Falsone e Anita Olivieri, i quali hanno spiegato perché non sono andati. Qui di seguito le loro parole e il video pubblicato su Instagram:

“Vittorio non ci ha invitato ma sono d’accordo. Sono d’accordo sul fatto di non essere stati invitati, l’avrei trovata una cosa abbastanza ridicola. Preferisco così. Ragazzi, non voglio creare alcuna polemica ma tutti quelli che ci hanno provato con Anita hanno preso il palo, poi si mettono a seguire il suo ex…

Cosa ci invitato a fare al compleanno? Non ci si comporta così, lo trovo più credibile. Anche perché non sarei andato, quindi meglio così. Avevo ragione quando dicevo che non erano amici, poi capisco che prendere dei pali dia fastidio ma succede”.

Secondo le parole di Alessio, quindi, Vittorio Menozzi non lo avrebbe invitato perché tra loro non c’è mai stata troppa simpatia e perché, secondo l’ex gieffino, il modello sarebbe geloso della sua relazione con Anita. Ovviamente dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze e attendere un’eventuale spiegazione dell’altra parte coinvolta.

