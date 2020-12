1 Non dovrebbe mancare molto alla scelta di Davide Donadei a Uomini e donne e una storia Instagram di Beatrice Buonocore sembra una vera e propria frecciatina.

Uomini e donne è attualmente in pausa e solo dopo le feste vedremo cosa accadrà al Trono Classico e al Trono Over. Una puntata, infatti, è già stata registrata il 18 dicembre e la prossima registrazione potrebbe accadere dal 7 gennaio in poi, viste le restrizioni del Covid. A tal proposito, sappiamo già che Davide Donadei è molto vicino ad una scelta tra le sue corteggiatrici: Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.

Quando tutto questo avverrà non è dato sapere, ma forse le feste di Natale e la lontananza dalla sue corteggiatrici potrebbero un po’ chiarire le idee a Davide che è completamente confuso. Lui stesso ha detto che quando sta con Beatrice la sente come la sua fidanzata, ma lo stesso accade quando magari poi è con Chiara.

Oggi, però, proprio Beatrice Buonocuore ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che appare come una vera e propria frecciatina nei confronti del tronista. La ragazza, infatti, ha messo la canzone di Vasco Rossi “Senza parole”, scrivendo un pezzo del testo abbastanza significativo.

Eh. E ho guardato la televisione e mi è venuta come l’impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu, che tu mi rubi l’amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c’era un gran rumore che non ho più pensato a tutte queste cose. E ho guardato dentro un’emozione e c’hio visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore. E va bene così. Senza parole. Senza parole.

Queste parole di Vasco Rossi possono voler dire tante cose. Sicuramente la prima parte fa capire la sofferenza di Beatrice Buonocore che si sente un po’ presa in giro da Davide Donadei (sempre che la storia sia riferita al suo percorso a Uomini e donne), soprattutto dopo quello che è successo nell’ultima registrazione. Allo stesso tempo, però, Beatrice cerca di non pensarci, di andare avanti con il suo percorso perché comunque, come lei stessa ha detto, si è innamorata. E quindi, quando si prova un sentimento forte, non si può tornare indietro. E in questo caso la Buonocore può solo continuare a lottare e stare alla sorte.

Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nell’ultima registrazione per capire meglio la storia social di Beatrice Buonocore…