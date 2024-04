NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Da settimane si parla di un presunto arrivo di Beatrice Luzzi al Grande Fratello in qualità di opinionista. Adesso l’attrice rompe il silenzio, aprendo le porte al reality show.

Parla Beatrice Luzzi

Nonostante siano trascorse poche settimane dalla finale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi continua a essere una delle protagoniste indiscusse del reality show di Canale 5. Come abbiamo visto, solo ieri sera l’attrice è stata ospite dell’edizione albanese del programma per fare una sorpresa alla sua amica Heidi Baci, attuale concorrente della trasmissione.

L’incontro ha così emozionato tutto il pubblico e in queste ore sul web non si parla d’altro. In diretta intanto, mentre chiacchierava con il conduttore, Beatrice ha parlato della possibilità di partecipare a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista e ha così affermato:

“L’Isola dei Famosi italiana è già partita. Ma non avrei mai potuto farla perché sono ancora confusa dopo 6 mesi e mezzo. Non ci sto capendo niente. Devo rientrare nel ruolo di madre, di figlia. Questa esplosione di affetto e di popolarità è bellissima, ma sono confusa”.

Ma non solo. Poco dopo Beatrice Luzzi ha aperto le porte al ruolo di opinionista del Grande Fratello, facendo però una precisazione. L’attrice, che qualche giorno fa è stata avvistata a pranzo con Alfonso Signorini, ha ammesso di non aver ricevuto ancora nessuna proposta ufficiale da parte della produzione: “Opinionista al Grande Fratello mi piacerebbe. Però nessuno mi ha fatto ancora nessuna offerta. Sicuramente sarebbe nelle mie corde ma per il momento mi godo il presente”.

Insomma sembrerebbe dunque che, nonostante le voci di corridoio sempre più insistenti, a oggi Beatrice non abbia ricevuto ancora nessun tipo di offerta. Tuttavia secondo i più il prossimo anno la Luzzi avrebbe ottime chance di spuntarla e di certo in molti sarebbero più che entusiasti di ritrovarla all’interno del programma in questa nuova veste.