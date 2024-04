NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Aprile 2024

Ieri sera Beatrice Luzzi è arrivata al GF albanese per fare una bellissima sorpresa a Heidi Baci. L’attrice nel mentre in diretta è tornata a parlare di Massimiliano Varrese.

Le parole di Beatrice Luzzi

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Beatrice Luzzi. L’attrice infatti ieri sera è arrivata al GF albanese per fare una sorpresa a Heidi Baci, che come ben sappiamo è una delle concorrenti del reality show. Durante l’incontro non sono ovviamente mancate le emozioni e proprio la modella ha anche scoperto che a vincere l’edizione italiana è stata Perla Vatiero. Poco prima del faccia a faccia però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Su esplicita domanda del conduttore, Beatrice Luzzi è tornata a parlare in diretta di Massimiliano Varrese, che come è noto ha avuto dei trascorsi non solo con l’attrice, ma anche con la stessa Heidi Baci. L’ex volto di Vivere così, a distanza di mesi e a mente lucida, ha provato ad analizzare quanto accaduto e ha affermato:

“Heidi c’è mancata tantissimo dentro la casa, l’abbiamo ricordata tante volte. È stata una grave perdita la sua uscita. Purtroppo io e lei abbiamo avuto in comune la pressione che, per scopi diversi, Massimiliano ha attivato nei nostri confronti. Una volta che lei è uscita io un minimo ho provato ad appoggiarla. Secondo me lui, suo malgrado, anche operando contro sé stesso e contro la sua volontà, come se fosse qualcosa più forte di lui, ha fatto pressione sia su di me e sia su di lei”.

Col passare del tempo tuttavia Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno avuto modo di chiarirsi e durante l’ultimo periodo di permanenza all’interno della casa hanno anche stretto un rapporto di amicizia, segno dunque che entrambi si sono lasciati il passato alle spalle.