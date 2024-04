Beatrice Luzzi e Heidi Baci sono la finale del Grande Fratello che ci saremmo meritati

NEWS

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Grande Fratello

Forse ci saremmo davvero meritati un faccia faccia tra Heidi Baci e Beatrice Luzzi nella finale del Grande Fratello. L’opinione che ci siamo fatti dopo il loro incontro nella versione albanese.

La finale del Grande Fratello che ci saremmo meritati

Ieri sera in Albania è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come sappiamo tra i concorrenti è presente anche Heidi Baci. A farle una sorpresa è arrivata colei con la quale ha legato di più nel poco tempo che ha passato all’interno della versione italiana del reality: Beatrice Luzzi.

L’attrice le ha detto di farsi forza e ha espresso tutto l’affetto nei suoi confronti. Entrambe non sarebbero potute essere più felici di vedersi e hanno fatto letteralmente i salti di gioia riabbracciandosi dopo così tanto tempo. In questa occasione Heidi ha anche scoperto che l’amica si è classificata al secondo posto, venendo battuta da Perla Vatiero, e ha reagito con un’espressione sconvolta sul viso.

Osservando il loro rapporto e la loro chimica in questi pochi minuti, ad ogni modo, siamo giunti alla conclusione che forse ci saremmo davvero meritati una finale del Grande Fratello con Heidi Baci e Beatrice Luzzi. Quest’ultima ha dato prova per sei lunghi mesi di saper pensare lucidamente e avere la capacità di parare tutti i colpi che le sono arrivati.

Nonostante spesso si sia trovata sola contro tutti, ha dato infatti prova di essere una grande concorrente, andando sempre avanti per la sua strada. Per questa ragione il pubblico l’ha apprezzata e costantemente premiata per il suo pensiero critico, al punto da salvarla da ogni televoto ed eleggendola anche prima finalista.

Lo stesso vale anche per la Baci che, seppur lasciando la casa della versione italiana, è entrata più forte che mai nel GF in Albania. Qui non sono mancati gli scontri e i battibecchi, ma ha sempre fatto trasparire il suo vero carattere. E sarebbe stata una grande soddisfazione per tutti i fan poter esultare per queste due donne forti e caparbie in finale insieme.

Il riscatto di Beatrice e Heidi

Purtroppo tutto questo non accadrà, ma le occasioni di riscatto non sono mancate e non mancheranno. Beatrice, pur non avendo vinto il reality, è comunque considerata la vincitrice morale ed è acclamata anche a livello internazionale, come dimostrato dall’accoglienza riservatale in Albania. Heidi, invece, ha la possibilità di portare a termine, magari vincendo, un percorso che in Italia è stata costretta a interrompere prima del previsto.

Non tutto il male però viene per nuocere perché grazie alla versione albanese del GF ha potuto incontrare l’amore. Qui ha conosciuto il cantante ventiseienne Romeo Veshaj, fatto che non sarebbe mai avvenuto proseguendo in Italia. Anzi, forse sarebbe stata messa in ombra dalla storia di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che ha acquisito sempre più risalto nel corso dei mesi.

Concludiamo con la speranza di poter rivedere Beatrice e Heidi insieme in qualche altro contesto in futuro, magari uno di quegli ipotetici programmi tutti al femminile che la Luzzi ha affermato di voler condurre prossimamente.

Non ci resta che augurare a entrambe buona fortuna, felici ma con un po’ di amaro in bocca per essere stati privati della finale dei nostri sogni.